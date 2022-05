Björn verwijdert spontaan hakenkruizen van gebouw: 'Zat ermee in mijn maag'

Björn van Wanrooij was woensdag vanuit Kaatsheuvel op weg naar zijn vriendin in Tilburg toen hij werd getagd op Facebook door een vriend. Björn heeft namelijk een schoonmaakbedrijf. "Die vriend maakte mij attent op de hakenkruizen die op de appartementen voor ouderen waren gespoten. Of ik daar iets aan kon doen?" Dat was ook de vraag die zijn vriendin stelde en Björn maakte rechtsomkeert.

De hakenkruizen waren in de nacht van 3 op 4 mei, de Dodenherdenking, op de gevel van het appartementencomplex aan de Achterste Hil gespoten. Woensdag rond het middaguur werd de grafitti ontdekt. Twee agenten plaatsten het op Facebook. "Ik zat ermee in mijn maag", vertelt Björn. "Ik woon daar ook in de buurt en huur ook bij Casade. Er wonen veel oude mensen in het complex. Veel bewoners hebben misschien de oorlog nog meegemaakt. Vanwege de Dodenherdenking was het ook een vreemde dag. Mijn vriendin vond ook dat ik terug naar Kaatsheuvel moest gaan om de kruizen van de muur te halen."

"Voor mij is het slechts twee uurtjes werk."

Björn stapte in zijn bus en reed terug naar Kaatsheuvel. Daar heeft hij in zijn loods de benodigde materialen opgehaald. Aan het begin van de avond was de klus geklaard. "Via de woningcorporatie Casade kon het vanwege de speciale dagen pas na een dag worden verwijderd. Voor mijn schoonmaakbedrijf heb ik dezelfde spullen om de grafitti te verwijderen staan. Ik heb het er netjes afgespoten. Voor mij is het twee uurtjes werk, een kleine moeite."

"Het hoeft niet altijd geld te kosten."

Geld voor de schoonmaakklus hoefde Björn niet. "Het hoeft niet altijd geld te kosten. Dat zit ook niet in mijn aard. De bewoners waren ermee geholpen en het gaf mij ook veel voldoening."

Foto: Facebook politie.