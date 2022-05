Fortuyn werd 20 jaar geleden vermoord, zijn laatste uren in Brabant

Precies twintig jaar geleden was Pim Fortuyn in Breda. In het Amrâth Hotel Brabant was hij bij een bijeenkomst met een paar honderd genodigden. Het was zijn laatste officiële optreden in ons land, voor hij later op de dag in Hilversum zou worden doodgeschoten. Een terugblik op die bijeenkomst.

Het is 6 mei 2002. Pim Fortuyn geeft een jongetje een aai over zijn bol wanneer hij het Amrâth Hotel Brabant in Breda verlaat. Vol adrenaline, na een zoveelste discussie met de pers, stapt hij in de auto. Die wordt bestuurd door zijn vaste chauffeur, Tilburger Hans Smolders. Hij gaat op weg naar Hilversum waar hij niet veel later zou worden neergeschoten.

LPF op winst voor verkiezingen

De bijeenkomst in het hotel was georganiseerd door BN De Stem en stond in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen die enkele dagen later zouden plaatsvinden. Gezien de prognoses zou de Lijst Pim Fortuyn de grote winnaar kunnen worden, met de kale voorman als beoogd premier.

Tweehonderd man zaten er in de grote zaal van het hotel; de gratis kaarten waren binnen de kortste keren verdeeld. De krant had drie beveiligers ingehuurd om een oogje in het zeil te houden. Volgens Smolders liep Fortuyn continu gevaar, maar zijn dreigementen nooit serieus genomen. De Rotterdamse lijsttrekker zelf trok zich er ogenschijnlijk weinig van aan. Overal, op straat en tijdens bijeenkomsten als het verkiezingsdebat in Breda, ging hij discussies niet uit de weg.

'Wij en jullie'

Ook onze voormalig collega Mark Bos ondervond dat aan den lijve. Hij confronteerde Fortuyn in Breda met het feit dat hij het steeds over ‘wij in de Randstad’ en ‘jullie’, de mensen daarbuiten, had. Lichtelijk geagiteerd antwoordde Fortuyn alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is: “Jullie leven hier en ik leef in Rotterdam.” Maar wil hij dan geen premier ‘van ons allemaal’ worden, zo legde Bos hem vervolgens voor. Fortuyn, replicerend met een glimlach: “Dat zal ik ook zijn.” Zover is het nooit kunnen komen door de moordaanslag van Volkert van der Graaf.

De LPF zou uiteindelijk 26 zetels behalen en de gevestigde orde, waarmee Fortuyn korte metten wilde maken, leed een grote nederlaag. Uiteindelijk bleek het een pyrrusoverwinning voor de LPF, want als regerende partij heeft ze zich nooit kunnen profileren. Laat staan op de wijze waarop Fortuyn dat voor ogen had.

Omroep Brabant maakte een reportage over de bijeenkomst in het hotel in Breda en sprak Thom de Graaff (D66) die destijds te gast was bij Omroep Brabant en reageerde op de moordaanslag: