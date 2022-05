Man filmde meisje in het geheim in zwembad, politie weet om wie het gaat

Een man heeft in maart in het Golfbad in Oss een meisje in het geheim gefilmd. De politie weet wie de man is, maar ze heeft hem nog niet aangehouden. Het onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid gaat door, zo meldt een woordvoerder.

Het meisje werd op 22 maart gefilmd. Ze was hiervan niet gediend en heeft het incident meteen gemeld bij de kassa van het zwembad, samen met haar vader. De politie heeft daarna geprobeerd de dader op te sporen. Toen dat te lang dreigde te duren, overweeg ze serieus een foto van hem te laten zien in Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant. Inmiddels is de politie de man op het spoor. De woordvoerder wil over de leeftijd en woonplaats van het meisje niets kwijt.