Brabantse nachten minder lang: geen nachtbussen in Den Bosch en Tilburg

Sta je na een avondje stappen bij de nachtbus te wachten in Tilburg of Den Bosch? Dan bel je ouders maar, want vanaf het weekend van 14 mei en 15 mei rijden de nachtbussen van Arriva in die Brabantse steden niet meer. De Nightliners worden niet meer ingezet vanwege gebrek aan personeel.

Lobke Kapteijns Geschreven door