Joost weet hoe PSV in de topper tegen Feyenoord het hoofd koel houdt

De titelstrijd nadert zijn einde. PSV staat vier punten achter op Ajax en speelt zondagmiddag in De Kuip tegen Feyenoord. Eerder die middag komt Ajax al in actie tegen AZ. Als de Amsterdammers winnen, weet PSV dat het zelf ook móet winnen. Anders krijgt Ajax de schaal. Sportpsycholoog Joost Pluijms geeft antwoord op vijf vragen over de mentale aspecten in de titelrace.

1: Ajax begint om half 3, PSV om kwart voor 5 en dan is Ajax net klaar. Moet Roger Schmidt de spelersgroep inlichten over de uitslag van AZ-Ajax?

“Voor de ene speler kan het motiverend werken om de uitslag van AZ-Ajax te weten, voor de ander geeft het juist druk. Dat is persoonlijk en vergt dus zelfkennis. Wat motiveert jou, wat drijft iemand? Ik zou als staf niets per se iets anders doen in de voorbereiding. Maar vooral de spelers ook motiveren door de ploeg te vragen hoe ze herinnerd willen worden. Wat mij betreft nog drie wedstrijden gas geven en dan kijken waar je eindigt. Control the controllables.”

2: Hoe kan een topvoetballer zijn focus houden terwijl hij weet dat de andere belangrijke wedstrijd al is gespeeld?

“Het blijkt dat we per dag meer dan 60.000 gedachten hebben en het slechte nieuws is: de meeste daarvan zijn onzin. Als sportpsycholoog maak ik regelmatig gebruik van het 3R-model bij atleten: register, release en refocus. Vaak helpt het om je gedachten en gevoelens regelmatig te registreren voor of na een wedstrijd; positief, negatief, wat dan ook. Het opschrijven zorgt ervoor dat je wat afstand neemt van je gedachten, die kunnen je namelijk goed voor de gek houden.”

3: Heb je een praktisch voorbeeld hoe je dit aanpakt?

“Ik heb een talentvolle voetbalkeeper begeleid die regelmatig afgeleid en gefrustreerd raakte. Zodra hij merkte dat dit met hem gebeurde, moest hij zijn aandacht richten op wat hij zag, hoorde, voelde én rook. Hij keek dan naar de linkerkruising van de andere goal, de stip in de zestien en rook aan het vers gemaaide gras. Hiermee verlegt hij zijn aandacht, van binnenuit naar buitenuit. Om zich vervolgens klaar te maken voor de volgende actie.”

4: Heeft het zin als Schmidt een truc uithaalt? Bijvoorbeeld door een verrassende speler in de basis te zetten?

“Op de Olympische Spelen in Vancouver besloot Gerard Kemkers, coach van Sven Kramer, om tijdens de 10.000m langebaanschaatsen een whiteboard te gebruiken voor aanwijzingen. Normaal gesproken gebruikte hij zijn vingers. Door een verkeerde aanwijzing op het whiteboard wees hij Sven Kramer op driekwart van de wedstrijd naar de verkeerde baan. Kramer volgde de instructies en werd gediskwalificeerd. Kemkers erkende de blunder en noemde het de grootste fout uit zijn loopbaan. Houd je aan het plan, zeker als het spannend wordt.”

5: Wat verwacht jij zelf van de wedstrijd?

Ik denk AZ-Ajax 2-2 en Feyenoord-PSV 1-2; en dus nog een speelronde spanning! Als Eindhovenaar hoop ik dat PSV nog in de race blijft. Ik hoop vooral dat PSV dat lekkere gevoel van de bekerfinale in de Kuip weer kan oproepen en alvast gebruikt om te trainen in het hoofd: hoe het stadion los ging aan het begin van de tweede helft. Of bijvoorbeeld ballen op de lat, paal en buitenspelsituaties. Hoe voelde die overwinning, het vechten in de laatste minuten, het vieren in het stadion? Daar kun je veel energie uit putten."

