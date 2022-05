Schmidt kijkt uit naar de ontknoping van de titelstrijd in de Eredivisie

Zondag wordt duidelijk of PSV nog terecht mag geloven in de titel. Wanneer de Eindhovenaren op bezoek gaan bij Feyenoord heeft Ajax al gespeeld bij AZ. In aanloop naar Super Sunday zag Schmidt Götze en Madueke terugkeren. Ramalho blijft nog altijd een twijfelgeval.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Dat zondag een belangrijke dag wordt in de titelrace weet ook trainer Roger Schmidt. “Na zondag zijn we wijzer over wat nog mogelijk is. Als Ajax wint bij AZ wordt de kans wel heel klein.” De Amsterdammers spelen eerder dan PSV, maar voor Schmidt maakt dat niet uit. “Ik heb al eerder aangegeven dat het logisch is dat Feyenoord meer rust krijgt. Voor ons blijft de opdracht hetzelfde. Wij moeten winnen.”

"Het is vaak ook brute pech."

In voorbereiding op de belangrijke wedstrijd zag Schmidt Mario Götze en Noni Madueke terugkeren in teamtraining. André Ramalho ontbrak vrijdagochtend nog bij de afsluitende training. “Hij is een twijfelgeval. Waarschijnlijk gaat Erick Gutiérrez weer achterin spelen naast Jordan Teze.” Ramalho is de volgende speler die er langer uit ligt dan verwacht bij PSV. Het is ook een beetje het verhaal van dit seizoen. Schmidt heeft er geen verklaring voor. “We analyseren alles en ons medische team is echt top. We proberen het ook te verklaren maar dat is moeilijk. Het is vaak ook brute pech.”

"Voetbal blijft onvoorspelbaar dat heb je deze week wel vaker gezien."