Van der Poel wint eerste Giro-rit en pakt de roze trui

Mathieu van der Poel uit Hoogerheide heeft vrijdagmiddag de eerste rit van de ronde van Italië gewonnen. Zaterdag rijdt hij daarom in het roze. De eerste rit werd verreden in Hongarije.

De wielrenner van Alpecin-Fenix won de sprint van de eerste rit na 195 kilometer in Visegrád voor de Eritreeër Biniam Girmay en de Spanjaard Pello Bilbao. Het was de eerste rit van een drieluik in Hongarije.

De etappe voerde van Boedapest naar Visegrád, waar de finishstreep op een heuvel was getrokken. Zaterdag volgt een individuele tijdrit met start en finish in Boedapest. Zondag is er nog een vlakke rit, waarna het peloton naar Italië wordt overgevlogen.

Van der Poel dolgelukkig

Mathieu van der Poel was dolgelukkig dat hij de eerste roze leiderstrui van de Ronde van Italië had veroverd. "Het is ongelofelijk dat ik na het geel van de Tour nu het roze mag dragen", zei hij. "Ik wist dat goed positioneren de sleutel zou zijn om te kunnen winnen", keek Van der Poel terug op de laatste 5 kilometer van de etappe.

"Ik raakte een paar keer ingesloten en het kostte veel energie om de mannen vooraan bij te halen. Ik begon mijn sprint en het was heel spannend, want de benen waren volgelopen met melkzuur, maar ik ben heel blij."

Peloton

Zoals verwacht duurde het lang voordat de strijd om de ritzege ontbrandde. Kort na de start vanaf het Heldenplein in Boedapest waren twee Italianen op avontuur gegaan.

Mattia Bais en Filippo Tagliani kregen van het peddelende peloton 10 minuten voorsprong, maar halverwege de rit was het met name de ploeg van Van der Poel die ervoor zorgde dat die marge snel terugliep.

De twee ploeggenoten van Drone Hopper werden warm onthaald door het massaal aanwezige publiek langs het parcours tot ze zo'n 15 kilometer voor de streep werden ingelopen.

De Belg Lawrence Naesen demarreerde als eerste op de 5 kilometer lange slotklim. Met nog 2 kilometer te gaan werd hij ingehaald door Lennard Kämna. De Duitser van Bora-hansgrohe werd in de laatste kilometer echter weer teruggepakt.

