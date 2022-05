Verstopt kunstwerk Salvador Dalí duikt op en jij kunt het kopen

Is het een echte Dalí of een kopie? Jack Vreeke van Stichting Onterfd Goed in Eindhoven zag het al snel: “dit is zeldzaam”. De litho uit 1951 hing jarenlang bij een groot kopieerbedrijf, maar waarschijnlijk had niemand door dat het om een origineel werk ging van de wereldberoemde Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. De stichting verkoopt het kunstwerk via een veiling waar iedereen op kan bieden.

Lobke Kapteijns & Ista van Galen Geschreven door

Het gaat om een litho, wat inhoudt dat het gemaakt is met de steendruktechniek lithografie. De excentrieke Dalí staat bekend om zijn surrealistische kunst, waarbij vaak sprake is van grote kale vlaktes met onwerkelijke figuren die elkaar ontmoeten. Dat geldt ook voor dit kunstwerk.

"Waarschijnlijk dachten ze dat het een kopie was. Dat kun je je wel indenken als je een groot kopieerbedrijf bent."

Toch is het medewerkers van het kopieerbedrijf niet direct opgevallen. “Het bedrijf heeft een eigen kunstcollectie, werknemers mochten daar werken van kopen. Ze hebben dit werk over het hoofd gezien of niet interessant gevonden. Waarschijnlijk hebben ze gedacht dat het een kopie was. Dat kun je je wel indenken als je een van de grootste kopieerbedrijven bent”, legt directeur Jolande Otten van Onterfd Goed uit.

De lithografie van Salvador Dalí (foto: Ista van Galen).

Stichting Onterfd Goed helpt onder andere musea, gemeentes, scholen en instellingen die kunst beheren. Zij helpen bij het verbeteren van hun collectie maar ook bij het opruimen van depots. Otten: “We zoeken nieuwe eigenaren onder het publiek. Kunst is ooit aangekocht met belastinggeld, dus het is heel mooi dat wij het weer terug kunnen geven aan de maatschappij.”

"Hierin zie je echt de structuur van de steen, het is een originele steendruk.”

In eerste instantie zag Jolande ook niet dat het om een echte Dalí ging. “Ik dacht: ‘daar hebben we er weer eentje.’ Er worden zo veel kunstwerken gekopieerd, ook van Dalí. Dus dat denken we vaak als we zoiets zien.” Maar vrijwilliger Jack Vreeke dacht daar anders over. Hij bekeek de litho eens goed en constateerde: het is zeker weten een echte. Vreeke: “Als het om een commerciële druktechniek gaat, dan zie je een raster in het drukwerk. Maar hierin zie je echt de structuur van de steen, het is een originele steendruk.”

"We willen dat kunst op een goede plek komt en niet mensen zoveel mogelijk geld uit hun zak kloppen.”