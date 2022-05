Tot de laatste snik vecht jongerenwerker Rino voor zijn dagopvang

Als jongerenwerker Rino Driessen woensdag niet naar de rechter stapt, mag hij met zijn dagopvang Ariba nog een half jaar in Bavel blijven zitten. Zo niet, dan moet hij er per direct weg. Het is een volgend hoofdstuk in een strijd die al jaren duurt.

Rino Driessen heeft er jaren om moeten zeuren, smeken bijna. Maar vrijdag was het dan plotseling zo ver. Hij mocht bij de wethouder komen vertellen waarom zijn dagopvang voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in Bavel moet blijven. Wethouder Tim van het Hof hoorde hem aan en deed een voorstel. Als Rino de rechtszaak van woensdag laat schieten, hoeft hij niet direct maar een half jaar later weg aan de Woestenbergseweg.

"Deze wethouder is een geweldige vent met het hart op de juiste plaats, maar ik ga het niet doen."

Rino huurt de locatie van de gemeente Breda. Volgens de jongerenwerker is hem ooit beloofd dat hij mag blijven zitten tot er een definitief ontwikkelingsplan voor het gebied is. Maar de gemeente wil hem zo snel mogelijk weg hebben; het pand zou onveilig zou zijn en de kosten van het onderhoud te hoog. Per 1 mei 2021 zegde de gemeente de huur op, maar in oktober van datzelfde jaar haalde Breda bakzeil bij de kantonrechter. Driessen mocht nog een jaar blijven zitten omdat zijn belang en dat van zijn cliënten prevaleerde boven dat van de gemeente Breda. Dat jaar is nu voorbij. En Driessen mag dus een half jaar extra blijven als hij de rechtszaak staakt: "Tim van het Hof is de vierde Bredase wethouder die moet proberen om mij weg te krijgen. Niet van de gemeenteraad, maar van het gemeentebestuur. Tim is ook maar een radartje in het geheel, want hij vindt mijn werk schitterend en heeft respect. Ik vind deze wethouder een geweldige vent met het hart op de juiste plaats, maar ik ga het niet doen."

"De gemeente verzint al een tijdje van alles om mij weg te krijgen."

Driessen zegt zich niet te laten afkopen, waardoor de zaak woendag in Den Bosch in hoger beroep voorkomt. Hij denkt dat hij een goede kans maakt om zijn zelf gecreërde dagopvang langer open te houden. Daarbij beroept hij zich nog altijd op een mondelinge afspraak uit het verleden. Volgens Driessen (maar ook de wethouder van destijds) is afgesproken dat hij pas weg hoeft als de ontwikkelingsplannen van het gebied in Bavel zeer concreet zijn. "De gemeente verzint al een hele tijd van alles om mij weg te krijgen", zo zegt Driessen "Maar er is nog altijd niets concreets. De boer naast mij zegt dat hij nog vijf jaar mag blijven zitten, maar ik slechts een half jaar. Dat is niet eerlijk en voelt als een fooi. Nee, ik strijd daarom door tot het einde."