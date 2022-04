Jongerenwerker Rino staat bijna op straat door blunderende advocaat

De kans dat Rino Driessen en zijn cliënten van dagopvang Ariba in Bavel op korte termijn op straat komen te staan, is levensgroot. Reden hiervoor is een forse blunder van zijn advocaat Carlo Welten. Die heeft verzuimd om bij de rechtbank een verlengingsverzoek in te dienen waardoor het hoger beroep op 11 mei zo goed als kansloos is. "Ik ben er kapot van", zegt Driessen.

Rino Driessen probeert zijn verhaal zo rustig mogelijk te vertellen, maar binnen vijf minuten breekt hij al. Het is het moment dat de selfmade jongerenwerker beseft dat zijn dagopvang voor jongeren met een lichtelijk verstandelijke handicap nauwelijks nog te redden valt. De tranen van verdriet en hulpeloosheid stromen over zijn wangen. Aanleiding is volgens Rino de enorme flater die advocaat Carlo Welten voor hem als huurder heeft begaan.

In dat kader zegde de gemeente Breda per 1 mei 2021 de huur op, maar haalde in oktober van datzelfde jaar bakzeil bij de kantonrechter. Driessen mocht nog een jaar blijven zitten omdat zijn belang, en dat van zijn cliënten, prevaleerde boven dat van de gemeente Breda.

Driessen ruziet al jaren met Breda over de locatie van zijn dagopvang Ariba. Volgens huurder Rino mag hij volgens oude, mondelinge afspraken blijven zitten tot er een defintief ontwikkelingsplan voor het gebied is. Verhuurder Breda wil hem zo snel mogelijk weg hebben omdat het pand onveilig zou zijn en de kosten van onderhoud te hoog.

"Hij moest voor de rechtszaak een verlengingsverzoek aanleveren, maar hij is daar te laat mee", zo snikt Rino, die ook op het terrein in Bavel woont. "Dat moest vóór 1 april, maar hij dacht vóór 1 mei. Het is niet meer te herstellen, waardoor mijn kansen straks bij de rechter heel klein zijn dat ik nog langer mag blijven zitten. Als de gemeente kwaad wil, kunnen ze me er op 1 mei al uitzetten. Ik ben er kapot van, dit doet zo'n pijn."

Op 11 mei aanstaande gaat de rechter echter opnieuw beoordelen of dat nog zo is. De kansen leken goed voor Rino, want de situatie in Bavel was niet of nauwelijks gewijzigd. Tot zijn advocaat per ongeluk roet in het eten gooide door geen verleningsverzoek in te dienen en vervolgens ook nog de benen nam.

"Hij is langs geweest om te zeggen dat hij mijn advocaat niet meer is en heeft een nieuwe aangedragen", zegt Rino. "Het is zijn schuld en dan laat hij mij vervolgens zitten door weg te lopen. Dat is op z'n zachtst gezegd niet netjes en laf."