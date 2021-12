Jongerenopvang Ariba in Bavel hoeft van de rechter nog niet weg

Jongerenopvang Ariba van Rino Driessen hoeft voorlopig niet weg van het terrein aan de Woestenburgseweg in Bavel. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. De dagopvang voor mensen met een lichte verstandelijke beperking mag tot mei blijven. Tot grote vreugde van Driessen: “Dit geeft lucht en is ook goed voor de mensen van de dagopvang.”

De gemeenten Breda en jongerenwerker Rino Driessen soebatten al een tijdje over het terrein van de opvang. Die zou plaats moeten maken voor een bouwplan van de gemeente. Aanvankelijk voor een bedrijventerrein in 2030, maar later kwam daar het project Anders Wonen bij, een project voor mensen met verslaving of psychische problemen.

De gemeente Breda zegde in april van dit jaar de huur van de jongerenopvang op. De opvang kreeg twee maanden om daadwerkelijk te vertrekken. In die twee maanden stapte Driessen naar de rechter. En met succes, vertelt advocaat Carlo Welten: "De rechter heeft de ontruimingstermijn verlengd tot een jaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Deze periode kan nog twee keer worden verlengd”, vertelt advocaat Carlo Welten.

Zoals het er nu voorstaat, zou Ariba voor 1 mei 2022 alsnog moeten vertrekken.

De advocaat heeft alleen de verkorte uitspraak gezien en weet niet wat de rechter nog meer heeft beslist. Driessen: “Ik ga met plezier met de gemeente rond de tafel.”

