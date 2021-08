Rino wil jongerenopvang redden met bijna duizend handtekeningen

Jongerenwerker Rino Driessen van stichting Ariba heeft maandag 964 digitale handtekeningen aangeboden aan de gemeente Breda. De hupverlener wil met de petitie voorkomen dat zijn dagopvang in Bavel gesloten wordt. Een probleem waarvoor hij ook al een rechtszaak tegen de gemeente heeft lopen. "Maar die trek ik na een goed gesprek het liefst in", zo zegt Driessen.

En dat stemde hulpverlener Rino blij. Zeker ook omdat de gemeente Breda eerder niet met hem in gesprek ging. "Ik vind het geweldig dat meneer de directeur ons nu wel ontvangen heeft", zo zegt hij. "En het was ook een fijn gesprek. Hij heeft geluisterd en hij staat er voor open om een keer langs te komen. Als wij dan gewoon een goed gesprek hebben, hoeven we helemaal niet naar de kantonrechter. Ja, ik heb er een goed gevoel over."

Dat heeft ook Bob Bergkamp, de oud-wethouder waarmee Driessen indertijd de afspraak maakte dat hij aan de Woestenbergseweg in Bavel kan blijven totdat er ook echt een bestemmingsplan is. "Ik denk dat deze petitie en vooral de toelichting helpt", zo zegt Bergkamp. "Voordeel is dat door Rino het pand in gebruik blijft als een soort antikraak. Dat is beter, want we weten wat er anders mee gebeurt hier in Brabant. Dan hebben we de volgende wietkwekerij alweer in onze gemeente."