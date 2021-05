Geert start actie voor opvang jongeren: 'Dagbesteding moet blijven!'

Rino en twee jongeren van Ariba. vergroot

"Dit kun je niet maken", zegt Geert Kloosterman over de beslissing van de gemeente Breda om Rino Driessen en zijn cliënten van dagopvang Ariba op korte termijn uit het pand aan de Woestenbergseweg in Bavel te zetten. De bezorgde Tilburger is daarom een online petitie gestart. "Omdat hij en zijn jongens er nog makkelijk tot halverwege 2029 kunnen blijven."

Op het terrein in Bavel waar Rino Driessen met zijn stichting Ariba zit, komt in 2030 misschien een bedrijventerrein. Maar door de hoge onderhoudskosten van het pand wil de gemeente Breda dat de hulpverlener voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren nu al vertrekt. En dat begrijpt Geert Kloosterman, op de lagere school in Wagenberg klasgenoot van Driessen, niet.

"Ik snap het grotere belang van de gemeente Breda wel en Rino zal uiteindelijk ook weg moeten", zo zegt de initaitiefnemer van de petitie. "Maar ik zie de noodzaak er niet van in dat dit nu al moet gebeuren. In het verleden zijn afspraken gemaakt dat hij tot een half jaar voor de sloop mag blijven zitten. Dat hebben twee ex-wethouders ook gezegd. Laat hem dan tot halverwege 2029 blijven."

"Ik hoop dat de gemeente alsnog luistert, want dit kun je niet maken."

Omdat Rino Driessen zich op ontruimingsbescherming beroept, mag hij voorlopig nog even blijven zitten in Bavel. Een rechter moet uitlsuitsel bieden en tot die tijd wil de gemeente Breda niet met hem in gesprek.

"Het gaat nergens over", vindt Kloosterman. "Want het gaat nu alleen nog maar over een visie voor 2030. Ik ben benieuwd wat de werkelijke reden is dat Ariba nu al weg moet. Rino werkt op zijn eigen manier en heeft met veel liefde en passie iets moois neergezet. De jongens die daar komen, zijn er bij gebaat. Ik hoop dan ook dat de gemeente Breda alsnog luistert, want dit kun je niet maken."

"Ik vind het geweldig en hoop dat het helpt."

Dat is ook de reden geweest dat Geert Kloosterman de online petitie is opgestart. "De petitie is gericht aan de gemeente Breda, dus ik neem aan dat die daar ook wel terecht komt. Alle beetjes helpen, denk ik maar."

Zo ziet Rino Driessen het ook. "Ik ben vereerd en vind het geweldig", zo zegt hij over de petitie. "Ik heb Geert al dertig jaar niet gezien en het is mooi dat hij dit doet. Ik vergeet dit nooit meer en hoop dat het helpt."

