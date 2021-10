Spannende dag voor Rino in zijn strijd voor behoud van jongerenopvang

Donderdag belooft een spannende dag te worden voor jongerenwerker Rino Driessen uit Bavel. De rechter beslist dan namelijk of zijn stichting Ariba, een opvang voor jongeren met een licht verstandelijke handicap, wel of niet mag blijven aan de Woestenbergseweg. Een strijd die hij al enkele jaren voert met de gemeente Breda: "Het zorgt voor pijn, onrust en onzekerheid bij mij en mijn cliënten."

De komst van een nieuw bedrijventerrein of de te hoge onderhoudskosten van het bijbehorende pand zijn niet langer de reden voor een gedwongen vertrek. De gemeente Breda voert nu de komst van een nieuw woonproject voor overlast gevende mensen met verslaving of psychische problemen aan als bezwaar.

"Dit komt echt de lucht vallen", zo zegt Driessen. "Ze hebben me eerst neergezet als wanbetaler en boeman. En nu dit weer. Het is een lage streek om alsnog te proberen om mij op straat te zetten. Ik voel me genaaid door de gemeente en dan druk ik me nog zacht uit."

Rino is zo kwaad omdat hij, volgens eigen zeggen, in het verleden (mondelinge) afspraken heeft gemaakt met de gemeente over het verlaten van de locatie aan de Woestenbergseweg. De stichting Ariba zou pas weg moeten als de komst van een bedrijventerrein in 2030 concreet zou worden. Dat is niet zo, er ligt alleen nog maar een toekomstvisie. Deze lezing wordt overigens ook bevestigd door de oud-wethouders Bob Bergkamp en Patrick van Lunteren.