Kartonnen Lamborghini van Olivier verkocht; hij gaat naar Robert Doornbos

De 12-jarige Olivier Backx heeft een drukke week gehad nadat hij donderdag zijn kartonnen Lamborghini tentoonstelde aan de buitenwereld. Zijn imponerende creatie bleef niet onopgemerkt. Zo zag voormalig autocoureur Robert Doornbos hem voorbijkomen op Instagram en hij toonde gelijk interesse. Binnen twee dagen is de wagen aan hem verkocht.

"Hé Olivier, te gek gemaakt! Kom je een keer langs in Rotterdam? Dan krijg je een rondleiding en mag je in een echte Lamborghini rijden", zo schreef Doornbos aan Olivier. De naam Robert Doornbos zei Olivier niet meteen iets maar toen hij zag om wie het ging, ging er een belletje rinkelen.

Olivier: "Robert Doornbos heeft 'm gekocht voor in de showroom van zijn autozaak in Rotterdam. De rondleiding en het rijden in een Lamborghini heb ik nog tegoed. Hoeveel hij wil betalen wil ik liever niet zeggen." Naar eigen zeggen kan hij er heel veel ijsjes van kopen, maar een echte auto zit er niet in.

En de koop is ook nog niet helemaal rond, valt zijn moeder Marleen bij. Mogelijk krijgt Olivier er ook nog kaartjes bij voor een Lamborghini-racedag. “Hij moet dus nog even kijken wat het totaalprijsje moet worden.”