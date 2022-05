Als 'the Boss' bespeelt Nick een ramvol Ziggo Dome: 'Ik blijf stuiteren'

Duizenden lampjes gingen de lucht in toen Nick Dekkers (40) uit Eindhoven 'The River' van Bruce Springsteen inzette in een bomvol Ziggo Dome: een jongensdroom kwam zaterdagavond uit. Met zijn band Brucified mocht Dekkers een set neerzetten tijdens The Tribute Live. Of dat een beetje was bevallen, spelen voor 17.000 man? "Het heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Jezus mina, ik blijf maar stuiteren."

De 9-koppige Eindhovense tributeband Brucified bemachtigde een plekje in de show van zaterdagavond in Amsterdam, door derde te worden in het SBS-programma 'The Tribute - Battle of the Bands.' In december al zaten de opnames erop en wisten zanger Nick, bassist en broer Mike en de rest van de bandleden dat het er écht van ging komen.

En dus kon de voorpret beginnen. "Er gaat van tevoren vanalles door je hoofd. Maar vooral de vraag: hoe gaat het publiek reageren, zijn ze enthousisast?" Nick deed tijdens een kleiner optreden al eens een experiment met het nummer The River en lampjes. "Dat werkte. Dan gaan van een mannetje of 800 die lampjes omhoog en denk je bij jezelf: wat als dit in de Ziggo Dome ook lukt?"

En of het lukte. De handen van het publiek gingen massaal vol overgave de lucht in, een zee van dansende lichtjes golfde betoverend op en neer en Nick zong vanuit z'n tenen: We'd go down to the river. And into the river we'd dive.

Zo ziet een jongetje dat later zanger wil worden het voor zich, als hij met een deodorantbus een concert geeft voor de spiegel in de badkamer thuis. Maar dit was écht. Nick een dag later vanuit een Amsterdams hotel: "Het gaat nooit meer van mijn netvlies. Mijn broer stond met tranen in z'n ogen te bassen. Ik stond gewoon te janken man, zei hij na afloop."

De zaal ging uit z'n dak tijdens 'The River'.