Jan loopt 888 kilometer voor stiefbroertje in coma: 'Ik wil iets terugdoen'

Een paar maanden door Nederland wandelen, Jan Zeggelaar (35) droomde er al een tijd van. Zeker na corona. Als zijn stiefbroertje Leandro (18) door een ernstig auto-ongeluk in coma raakt, komt zijn plan in een stroomversnelling. Hij start met zijn wandeltocht door Nederland, met als drijfveer een goed doel: “Ik wil iets terugdoen voor de mensen die met zoveel liefde, aandacht en zorg voor mijn broertje zorgen.”

“Hij is meteen in coma geraakt", vertelt Jan. "De afgelopen maanden heeft hij zich sterk getoond en stappen gezet, mede dankzij een uniek behandelprogramma bij Libra Revalidatie en Audiologie in Tilburg. Ik heb bewondering voor de mensen die voor hem zorgen, daarom zamel ik geld in voor Libra”, zegt Jan.

Het is december 2021, de donkerste avond van het jaar en de wegen zijn glad. Jans stiefbroertje Leandro woont in Erp en raakt met zijn auto van de weg. Hij belandt tegen een boom en wordt in kritieke toestand naar het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Op 8 april is Jan vanuit Amsterdam vertrokken voor zijn wandeling van 888 kilometer. Hij liep via de Nederlandse kust omhoog naar de Waddeneilanden en daalt inmiddels af naar het zuiden via de langeafstandswandeling Het Pieterpad, met als eindpunt Maastricht.

Hij zegde er z’n baan voor op, liet z’n appartement achter. “Als je iets heel graag wilt, moet je ook bereid zijn om iets op te geven. Ik ben gestopt met werken, want ik wilde dit helemaal vrij aangaan.”

In het dagelijks leven is hij normaal gesproken veel bezig met yoga en mindfulness. “Maar nu ik zoveel wandel, heb ik daar veel minder behoefte aan. Je leeft iedere dag in het moment, dit is één en al mindfulness.”

Als wij hem spreken, is hij net gearriveerd in het Groningse dorp Winsum. Hij heeft bij het echtpaar Jan en Janny z’n tentje opgezet in de tuin én hij heeft een goed matras tot zijn beschikking gekregen om op te slapen.

"Ik kwam ze tegen op Vlieland en ze nodigden me uit om hier te overnachten. Dat is waarom ik zo graag deze wandeling wilde maken. Ik wil mensen ontmoeten, verbinding maken. Dit is mijn manier om het leven te vieren, voor je het weet is het te laat.”