'Explosie op boot werd veroorzaakt door gasslang die losschoot'

De twee zwaargewonde slachtoffers van de explosie op een boot in Den Bosch belden zondagnacht aan bij een vrouw die aan De Grevelingen woont. "Ze zeiden dat er een explosie ontstond toen een slang van een gasstel losschoot en ze deze wilden vervangen", vertelt de vrouw de volgende ochtend. Ze zegt de slachtoffers wel een beetje te kennen. Ze liggen vaker met de boot op de plek waar nu de explosie plaatsvond.

Toen ze bij haar huis aan De Grevelingen aanbelden, zag ze meteen dat hun handen vol blaren zaten. De vrouw zette de twee direct onder de douche. Ook belde ze 112.

Of de slachtoffers, een vrouw van 42 jaar en een man van 40 jaar, op de boot woonden, weet een politiewoordvoerder niet. Volgens de vrouw die hulp verleende, vaart het stel een beetje rond met de boot en leggen ze dus vaker aan in de stad. Ook nu zouden ze volgens haar al enkele dagen in de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Merwede gelegen hebben.

Politie gaat uit van ongeluk

De politiewoordvoerder geeft aan dat de twee zwaargewond raakten en brandwonden opliepen. Dit vermoedelijk na een gasexplosie. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. "We gaan uit van een ongeval en doen verder geen onderzoek meer naar wat er is gebeurd", zegt hij ook.

Buurtbewoners hebben het over 'duistere dingen' die op en rond de bewuste boot gebeuren. Ze vertrouwen de boel al langere tijd niet. Rond de boot liggen maandagochtend nog heel wat spullen: van een verbrande sportbroek en een jas tot een bakfiets, maar ook een kacheltje en lachgaspatronen slingeren er rond.

De verhalen uit de buurt over louche praktijken op en rond de boot, zijn volgens de woordvoerder bij de politie bekend. "We gaan in het geval van de explosie echter niet uit van opzet of een misdrijf", zegt hij.

