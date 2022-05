PSV-fans ziedend na discutabele penalty: 'Corrupt zooitje'

De pingel die PSV incasseerde in de allerlaatste fase van de belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord maakt de tongen op social media los, en dat is nog zacht uitgedrukt. Supporters van de Eindhovense club zijn ziedend op de arbitrage - en met goede reden, zeggen ook niet-PSV-fans.

Ron Vorstermans Geschreven door

PSV stond zondagavond met 2-1 voor in de Kuip, maar in de blessuretijd ging de bal op de stip voor Feyenoord. Een vermeende handsbal van Mauro Júnior leidde tot een penalty die mild uitgedrukt behoorlijk discutabel was. Dessers schoot 'm binnen. Verbijstering

Het besluit van de arbitrage kan op nul steun van het Eindhovense publiek rekenen. Op het PSV-supportersforum spreken fans van een schande. Dat arbiter Gözübüyük zelfs niet even de VAR inschakelde, leidt al helemaal tot verbijstering. Op Twitter is de kritiek evenmin mals.

Marlon schrijft op twitter dat hij een 'heerlijke droom' heeft gehad. Aan de binnenkant van zijn oogleden zag hij scheidsrechter Serdar op advies van de VAR wél even naar het schermpje lopen. Daar werd 'vrijwel direct besloten dat het geen strafschop was'. In de droom nam PSV drie punten mee uit de Kuip. Een andere PSV-supporter is ervan overtuigd dat Ajax kampioen moet worden van het 'corrupte zooitje dat KNVB heet'. Hij noemt het 'in en in triest' en ook 'zwaar bedrog'. En daar is het Eindhovense LPF-raadslid Tjerk Langman het roerend mee eens:

Maar ook meer objectieve criticasters snappen niet waarom niet even de VAR aan zijn jasje werd getrokken voor ruggespraak. "Wat de VAR onder de streep oplevert? Bruto minder fouten, nogal wiedes, maar netto net zoveel ellende als voorheen", zegt AD-journalist Sjoerd Mossou op Twitter. In het voetbalpraatprogramma Studio Voetbal was men ook niet te spreken over 'het VAR-moment van het jaar'.

