Dit is waarom Anja 4 jaar na brute overval 15.000 euro tipgeld uitlooft

Vier jaar nadat Anja van der Horst en haar man Pieter met grof geweld werden overvallen in hun eigen huis, zijn ze die avond nog allesbehalve vergeten. Hun huwelijk ging door een diep dal, hun jongste dochter is nog steeds bang en de daders zijn nog altijd spoorloos. Het echtpaar looft nu een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. "We hopen dat ze elkaar verraden."

Rik Claessen Geschreven door

Op 27 maart 2018 kwam een drietal gemaskerde mannen de villa van Anja en Pieter in Rosmalen in. Met grof geweld hielden ze het echtpaar onder schot en zochten naar kostbare spullen. Het huis werd compleet overhoop gehaald en de overvallers spoten pepperspray in de gezichten van hun slachtoffers. Ook de twee herdershonden van het gezin werden bespoten met de bijtende spray. Anderhalf uur lang bleven de overvallers binnen. Anja moest op haar knieën het huis door om te laten zien waar kluisjes en kistjes kostbaarheden liggen. Later toen de twee dochters uit het gezin thuiskwamen, werden ook zij vastgebonden door de mannen. Ze zouden zelfs gedreigd hebben om de meisjes te verkrachten. De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor met geld en sieraden.



De avond heeft een enorme impact gehad. “Ons huwelijk is erdoor kapot geweest. Er was veel stress, veel onbegrip, je leeft langs elkaar heen. Het idee dat iemand je zo door je hoofd kon schieten, dat is onwerkelijk.” De jongste dochter, toentertijd 15 jaar, is nog steeds bang soms.

"Die mannen verdienen een straf. Ze moeten aangepakt of verraden worden.”