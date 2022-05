Kosten voor bouw van een huis rijzen de pan uit en het kan nog erger worden

Prijsstijgingen van 20 tot 100 procent. Voor zowel huizenkopers als de partijen die de huizen bouwen, zijn het gekke tijden. Bijna geen enkel bouwproject kan conform de oorspronkelijke afspraken worden uitgevoerd. “Ik kan niet in de toekomst kijken, daarom vind ik het belangrijk om steeds met de klant in contact te blijven.”

Hans Janssen & Imke van de Laar Geschreven door

Mark Houtsma is eigenaar van een bouwbedrijf in Mierlo en aannemer. Hij leeft mee met mensen voor wie hij een huis bouwt. Maar hij zou een dief van zijn eigen portemonnee zijn, wanneer hij de alsmaar stijgende prijzen voor bouwmaterialen niet aan zijn klanten doorberekent.

Hoogspanning in de bouw (foto: Imke van de Laar).

“De prijzen stijgen echt sky high. Normaal gesproken stijgen de kosten per jaar met drie tot vijf procent. Isolatiemateriaal is nu in een paar jaar twintig tot dertig procent duurder geworden. Voor gevelstenen moet ik ook dertig tot veertig procent meer betalen. En hout is misschien wel honderd procent in prijs toegenomen”, somt Houtsma op. Hij en zijn collega’s in de bouwsector worden er dagelijks mee geconfronteerd. “Het zijn echt enorme prijsstijgingen waar de hele branche mee te maken heeft. Elke dag krijgen we wel mailtjes waarin staat dat materialen die nodig zijn voor de bouw van een huis, van fundering tot nok, weer duurder zijn geworden. Vaste prijsafspraken maken is simpelweg niet meer mogelijk, omdat je niet weet wat er allemaal nog kan gebeuren. En dan nemen ook de transportkosten nog toe.” De energietoeslag is de grootste boosdoener, weet Houtsma. “Voor de productie van bakstenen of dakpannen heb je aardgas nodig. Maar ook glas wordt extra duur. Verder wordt eigenlijk over de hele linie een toeslag doorberekend op de aanschaf van producten.”

"Overal waar materialen vandaan komen, rommelt het."

De bouwondernemer noemt nog enkele oorzaken voor de blijvende prijsstijgingen. “Het is gewoon enorm druk in de bouw. Er moeten veel huizen worden gebouwd en mede daardoor is er een schaarste ontstaan bij handelaren. Verder werkt de oorlog in Oekraïne niet mee. Overal waar materialen vandaan komen, rommelt het wel”, vertelt Houtsma.

Er ligt nog veel werk te wachten (foto: Imke van de Laar).

Als we hem moeten geloven, is het einde nog niet in zicht. “Het duurt nog even voordat we terug bij normaal zijn, als we ooit kunnen terugkeren. Ik vind het vooral lastig voor de klanten. Die weten niet waar ze aan toe zijn. Het bouwen van een huis is al duur, maar met al die gestegen kosten en steeds hogere kwaliteitseisen van het rijk, wordt het er niet goedkoper op. Zo moet isolatie dikker zijn en zijn er meer regels waaraan een nieuw huis moet voldoen." Hij vervolgt: "Ondertussen gaat de prijs alleen maar omhoog. Ik vind dit toch wel zorgwekkend allemaal. Ik denk dat we op de langere termijn weer naar een crisissituatie gaan en niet uit een vicieuze cirkel komen.”

'Samen met klant naar alternatieven kijken."

Des te belangrijker vindt Houtsma het om het contact met zijn klanten warm te houden. “Al voordat een project van start gaat wijs ik hen op eventuele prijsstijgingen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Dat we bijvoorbeeld samen alternatieven bedenken voor materialen die exorbitant in prijzen zijn gestegen. Op deze manier proberen we klanten tegemoet te komen om zo toch binnen het afgesproken budget te kunnen blijven werken.” De hoge bouwkosten zijn niet de enige reden waarom bouwprojecten soms moeizaam op gang komen. In deze video leggen we het uit: