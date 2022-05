Is jouw Brabantse Top 100 al compleet? Stem nu het nog kan!

Je hebt alleen nog deze avond om je stem uit te brengen op de Brabantse Top 100 van Omroep Brabant. Dat is de jaarlijkse lijst met de 100 mooiste liedjes uit eigen provincie. De stembus sluit om 23.59 uur. Drie grote Brabantse artiesten geven je nog wat last minute stemadvies.

Zanger René Schuurmans gaat dit jaar voor Doe Maar. “Dat is voor mij echt jeugdsentiment. Ik was 17 toen ik kennis maakte met ‘Sinds 1 dag of 2’. Zeker nu Henny Vrienten er niet meer is, moet dat in de lijst!”

De Brabantse Top 100 wordt komende donderdag uitgezonden. Dat is precies de dag dat de West-Brabantse Jack Jersey 25 jaar geleden overleed. Een zanger voor wie Frans Bauer grote bewondering heeft. "Als jong menneke stond ik in de studio naar hem te kijken. 'Papa was a poor man' is een klassieker dus daar stem in op."

Guus Meeuwis zet zijn goede vriend JW Roy in het zonnetje. "Op zijn laatste album staat het liedje 'Nog niet jarig'. Dat vond ik meteen een prachtig verhaal! JW mag van mij wel op 1 eindigen", zegt Guus die tot nu toe zelf altijd op de bovenste plek staat met 'Brabant'.

Breng zelf ook je stem uit. Doe dat snel via www.omroepbrabant.nl/top100. Heb je nog meer inspiratie nodig? Luister dan vanavond naar de extra radio-uitzending. Presentator Maarten Kortlever draait dan de mooiste liedjes die nog wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Luisteren kan altijd online via www.omroepbrabant.nl/radio.