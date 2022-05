Stem jouw favoriete liedjes in de Brabantse Top 100

Wat zijn de 100 mooiste liedjes uit Brabant? Ga je meezingen met Guus? Feesten met Snollebollekes? Of wordt het een luisterliedje van Krezip of Voltage? De stembus voor ‘de mooiste lijst van Brabant’ oftewel de Brabantse Top 100 is weer geopend en jij kunt stemmen!

Het begint inmiddels een traditie te worden: op hemelvaartsdag zendt Omroep Brabant radio de Brabantse Top 100 uit. In die lijst is plaats voor de 100 mooiste liedjes van Brabantse artiesten, door het publiek verkozen.

“Er is zoveel moois gemaakt”, vertelt Hubert Mol, een van de presentatoren. “Niet alleen in het dialect. Brabant is een internationale provincie en dat merk je ook aan onze lijst. Het gaat van onvervalst Brabants tot Nederlands en Engels.”

Onverwoestbare klassiekers

De lijst wordt jaarlijks aangevoerd door ‘Brabant’ van Guus Meeuwis. Maar ook ‘Hee goade mee’ van Gerard van Maasakkers is een onverwoestbare klassieker. En daar komt dit jaar misschien wel een nieuwe topper om de hoek kijken. Hubert: “Ons moeder zeej nog van Jan Biggel! Dat liedje is immens populair dus we zijn heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. We hopen uiteindelijk dat iedereen gewoon een mooi lijstje invult met prachtige liedjes.”

Stemmen kan tot en met dinsdag 24 mei heel eenvoudig via onze website. Kies 5 tot 10 van jouw favorieten. Als je stemt, maak je kans op een mooie Bluetooth-speaker van topkwaliteit. De hele lijst is te beluisteren op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) van 8.00 tot 18.00 uur. Online luisteren kan ook.