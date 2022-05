Jong en zelf miljoenen bij elkaar verdiend: Sharon Hilgers op Quote-lijst

De 32-jarige Sharon Hilgers is één van de drie vrouwen in de 'Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs'. Ze is de oprichter van het sieradenbedrijf My Jewellery, wat nu volgens tijdschrift Quote goed is voor 45 miljoen euro. Met dit vermogen staat ze dan ook op de 29e plek van de lijst. Op nummer één van deze lijst nóg een Brabander geëindigd: Adriaan Mol uit Breda.

Als jong meisje maakte Sharon Hilgers uit Den Bosch al sieraden, maar in de zomer van 2011 besloot ze om daar werk van te maken. Met een passie voor sieraden startte ze een website waar mensen haar sieraden konden kopen. Een paar jaar later opende ze haar aller eerste My Jewellery boutique in Den Bosch.

Vrouwelijke miljonairs

In een korte tijd is Sharon haar sieradenbedrijf enorm gegroeid. Ze heeft nu ongeveer vierhonderd mensen in dienst, wat er in 2014 nog slechts elf waren. In totaal heeft ze nu drie kantoren en vijftien winkels over heel Nederland, meldt het AD. Hiermee staat ze naast kledingontwerpster Nikkie Plessen en model Doutzen Kroes als derde vrouw in de 'Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs'.

Deze lijst is gemaakt door het tijdschrift Quote van de rijkste Nederlanders onder de 40 jaar. Het gaat hier om mensen die hun vermogen zelf hebben verdiend en niet hebben geërfd. Dit zijn dan ook vaak ondernemers net als Sharon Hilgers, maar ook dj's als Martin Garrix en Afrojack.

Op nummer één van de lijst staat de 38-jarige Bredadenaar Adriaan Mol. Hij is de oprichter van Mollie, een betalingsverwerker voor bedrijven. De Quote schat zijn vermogen in op 3,5 miljard euro. Dat is vijf keer zoveel als vorig jaar.