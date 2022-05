Drie keer corona-scheepsrecht: deze zomer trouwen Anouk en Bram wél

Van uitstel komt afstel, zo luidt een bekend gezegde. Maar die vlieger gaat niet op voor de trouwplannen van Bram (31) en Anouk (30) uit Breda. Twee keer zorgde corona voor tranen en frustratie: de bruiloft moest worden verplaatst. Deze zomer beleeft het stel dan tóch ‘de mooiste dag van het leven’. Maar, zegt Anouk: “De spontaniteit is er wel een beetje van af.”

Het is de zomer van 2019 en van corona heeft nog niemand gehoord. Op een warme vakantie, in de Verenigde Staten, gaat Bram voor Anouk op de knieën. Nadat ze elkaar 12 jaar eerder in Meppel hebben leren kennen, weet hij het zeker: met deze vrouw wil hij oud worden. En andersom: Anouk zegt ‘ja’ op zijn aanzoek. “We begonnen gelijk met de voorbereidingen: een datum in 2020, een mooie locatie, een weddingplanner. En uiteraard een jurk en een pak”, blikt Anouk terug. Bram: “Eén ding wisten we zeker: we wilden trouwen met veel mensen erbij.” Maar opeens is daar als een duveltje uit een doosje: het coronavirus. Het land gaat op slot en al gauw weten Anouk en Bram: deze zomer gaat het ‘m niet worden.“ Dat was natuurlijk jammer. Maar er was zoveel aan de hand dat we er vrede mee hadden”, zegt Anouk. De Bredanaars kiezen ervoor de bruiloft naar 2021 te verplaatsen met een extra reservedatum in 2022. Je weet immers maar nooit…

"Je bent er constant mee bezig. De aanloop was een stuk soberder."

“Vanaf dat moment was elke persconferentie spannend. Want wanneer zouden we de voorbereidingen weer oppakken? En kon het überhaupt wel doorgaan? Je bent er constant mee bezig. De aanloop was een stuk soberder.” Een maand voor trouwpoging twee komt het verlossende woord van premier Rutte: anderhalve meter afstand houden is nog wel het advies. Maar de maximale groepsgrootte gaat er vanaf. En dát, met veel mensen de liefde vieren, is voor het Bredase stel een belangrijke voorwaarde om te trouwen. “We sprongen een gat in de lucht. Hier hoopten we op”, vertelt Anouk. “We gingen vol goede moed vooruit: de jurk ophalen, menukaarten samenstellen en versieringen uitzoeken. Bram ging weer naar het pakkenbedrijf in Breda.” Bram: “Alles is op maat gemaakt. Het waren de puntjes op de i. Eind juli zouden we trouwen. We waren euforisch.”

“We hebben toen traantjes weg moeten pinken."

Maar dan is daar tóch weer corona. Terwijl Nederland elkaar weer massaal opzoekt, rijst het aantal besmettingen in juli 2021 de pan uit. En dus komen er weer maatregelen. Met weer die zo gehate maximale groepsgrootte. “Dat was een grote klap”, weet Anouk nog als de dag van gisteren. “We hebben toen traantjes weg moeten pinken. Het was echt een enorme teleurstelling.” Waar anderen misschien het zekere voor het onzekere nemen en niet nog een keer een trouwdatum plannen, halen Anouk en Bram gelijk de reservedatum in 2022 van stal. Maar eerst: op vakantie gaan. “We moesten het even loslaten en bijkomen. Maar inmiddels zijn we weer volop met de bruiloft bezig.”

"Ik ben nu al 8 keer bij de pakkenmaker geweest om alles op mijn maten af te stellen."