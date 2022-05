Gouden tijden voor leveranciers bouwmateriaal: 'De zeven vette jaren'

Hout en betonstaal: tweemaal zo duur. Isolatiemariaal? Makkelijk 40 procent in de plus. Dakpannen? Door het dak. Leveranciers van bouwmaterieel profiteren volop van een krankzinnige situatie op de markt. ‘Als het nu niet goed gaat met je, doe je zelf iets niet goed.’

En, zo benadrukken de leveranciers, dit is zelfs nog zonder de particuliere vraag tijdens de coronapiek van vorig jaar. “Toen kon je merken dat ontzettend veel mensen thuis ‘aan de klus waren’ en er vanuit die hoek een ontiegelijke run was op bouwmaterialen. Dat vlakt iets af, want diezelfde mensen vinden klussen nu niet alleen peperduur, maar kunnen nu ook weer uit eten en op een terrasje zitten", zegt Thijs van Dal van Houthandel Van Dal in Esbeek.

“Zelfs grote bouwmateriaalhandelaren en aannemers waar we nog nooit van hebben gehoord, weten ons te vinden", vult Diana Bogers van Bogers Dakpannenhandel in Sprang-Capelle aan.

Ook de tussenpartijen in bijvoorbeeld betonstaal, isolatie en dakpannen beleven gouden tijden. “Klanten vragen niet eens naar de prijs, maar op welke termijn ik kan leveren”, meldt Jeya Kandiah Budgetisolatie in Oudenbosch. “Omdat ik geanticipeerd heb op de huidige situatie en op tijd heb besteld, hoef ik geen nee te verkopen. Ik noem dat kunnen voldoen aan de vraag van de klant. Een ander noemt dat booming business.”

Bij zijn collega's van Van Iersel Houtimport uit Etten-Leur komt de bulk van het hardhout voor onder meer de kozijnen- en trapindustrie uit het verre oosten. “De kosten zijn gigantisch gestegen: van 2.000 naar 14.000 dollar per container. En als je weet dat daar maar zo'n 30 kuub in gaat, kun je wel bedenken wat de gevolgen zijn", aldus directeur Fred Verver. “De vraag blijft echter onverminderd groot. De bouw draait als een tierelier en de zaken dus ook.”

“Ik denk niet dat het voor ons ooit nóg beter wordt dan nu", zegt Kees Flipsen. De eigenaar van betonstaalvlechterij Jordy in Halsteren ziet dat klanten zoals grote betonfabrieken nu al grote partijen staal inkopen om zich in te dekken tegen nóg hogere kosten. “Die sturen we meteen de factuur toe, anders moeten wij voor bank gaan spelen. De verkoopprijs per kilo was nog nooit zo hoog en hoewel dat natuurlijk gekoppeld is aan veel hogere inkoop, is de vraag uit de markt dermate dat je makkelijk een hoge prijs kunt voorleggen.”

Bogers: “Het is buffelen, maar we kunnen niet zeggen dat we geen goede zaken doen. Al geldt dat in de hele bouw. Dit zijn de spreekwoordelijke zeven vette jaren. Als het nu niet goed gaat met je, doe je zelf iets niet goed.”

