Kristie heeft geld voor kankerbehandeling bij elkaar, zo gaat het nu verder

Kristie Stiffer (28) uit Oirschot had 70.000 euro nodig voor een borstkankerbehandeling in Mexico, zo'n beetje haar laatste hoop op genezing. Ze startte een crowdfundingsactie om dat enorme bedrag bij elkaar te krijgen. Binnen een week was dat al gelukt en nu houdt niets haar nog tegen. “Pure ongeloof.”

Julia Kanters Geschreven door

Kristie zat in een zakelijke afspraak toen een van haar beste vriendinnen Robin haar een appje stuurde. Het was een screenshot van de pagina met daarop de crowdfundingsactie. Het volledige bedrag van 70.000 euro prijkte op de teller. "Ik kon het niet geloven”, zegt Kristie. “Dat dit zó ontzettend snel zou gaan, had ik nooit durven dromen.”

De jonge vrouw voelt zich nog steeds overweldigd. “Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen je willen helpen en steunen. Al konden sommige mensen niks doneren, dan hielpen zij op hun manier”, zegt ze. Als het over haar ziekte gaat, is Kristie niet bepaald een prater. Maar weinig mensen wisten dat haar artsen haar verteld hadden dat er uitzaaiingen zijn. Tot ze op 30 april de crowdfundingsactie lanceerde. “Ik ging van helemaal niemand, naar heel de wereld die het opeens wist over mijn ziekte”, legt Kristie uit. Het zorgde voor warme reacties: “Ik kreeg kaartjes van mensen die voor mij wat verder weg stonden. Zij hadden het natuurlijk niet verwacht van mijn ziekte”, vertelt ze. Maar Kristie kon zelf ook anderen helpen. “Mensen die ook kanker hebben, kwamen naar mij toe voor tips. Dat gaf ze meer hoop voor in de toekomst.”

Ook in het ziekenhuis werd er fijn gereageerd op haar beslissing zich in Mexico te laten behandelen. "Mijn oncoloog vindt me een strijder en reageerde op de behandeling zelf erg neutraal." In de gangen van het ziekenhuis werd ze herkend, vertelt ze. "Ik voelde mij een beetje een BP'er, Bekende Patient." Kristie hoopt begin juni naar Mexico te vertrekken. Ze gaat minimaal vier weken, maar dat kan langer worden. Haar moeder gaat mee voor steun en begeleiding. "Normaal houd ik niet zo van lang van huis weg zijn, maar nu vind ik het wel fijn", zegt ze. "Ik wil me vooral helemaal kunnen focussen op de behandeling zelf."