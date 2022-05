Boer Erik gaat bij droogte druppelen: 'Klaar met verkwistend rondspuiten'

Water rondspuiten om zijn naar water hunkerende asperges te besproeien, boer Erik Verhoeven gaat het vanaf volgend jaar niet meer doen. "Het is klaar, over en uit met het verspillend rondspuiten van grondwater. Ook uw grondwater." Hij stapt af van het traditionele beregenen en grijpt naar zestig kilometer slang mét gaatjes om bij droogte mee te druppelen. En dat scheelt een slok op een borrel: er is 70 procent minder water nodig.

Rob Bartol Geschreven door

Van sproeien naar druppelen dus: “Het is effectiever, je hebt veel minder grondwater nodig en het is veel gerichter”, vertelt Verhoeven. “Het druppelen gebeurt straks aan de voet van de aspergeplant en zakt meteen de grond in. Wat wij nu in het open veld gaan doen, is al jaren standaard in de kassenteelt. Bij de volle grondteelt is het in ontwikkeling.” “Wij telen onze asperges voor de volle honderd procent biologisch en daar hoort spaarzaam omgaan met ons grondwater ook bij. Niet alleen het water komt op deze manier beter op de plek waar het moet zijn, ook onze biologische voeding kunnen we uitgebalanceerd naar de plant meesturen. Het is minder voeding, maar wel op de juiste plek.”

Bij die manier van water geven waait veel water weg."

Om het druppelsysteem straks van water te voorzien, kom een enorm waterbassin op het land van Verhoeven Asperges. Dat is al bijna klaar. "Er gaat 1,3 miljoen liter water in, dat we uit onze waterput halen op dertig meter diepte”, vertelt Verhoeven. "Het is water met een hoog ijzergehalte dat we voor gebruik eerst zuiveren." Tot nu toe werd bij droogte het water ook opgepompt uit die eigen put en met een soort waterkanon gewoon rond gespoten. “Er waait dan veel water weg en het verdampt ook sneller”, vertelt Verhoeven, die uit zorg over zijn én ons grondwater uit eigen zak bijna 90.000 euro investeert in het nieuwe druppelsysteem. “In verhouding tot het ‘ouderwetse’ beregenen hebben we met het druppelen wel 70 procent minder water nodig, ook uw grondwater.”

Erik Verhoeven in zijn nog droge (druppel)waterbassin

Verhoeven: “Het mooiste is, dat ik het gewoon met mijn telefoon kan aanzetten.” Over elke kubieke meter water die de aspergeboer oppompt uit zijn eigen putten, moet hij wel belasting betalen. “Dat heet grondwaterbelasting en die betalen we aan het waterschap. Het is niet veel maar we betalen er wel voor.” In een nat jaar verbruikt Verhoeven ongeveer 1,5 miljoen liter water. In een droog jaar schiet dat verbruik enorm omhoog. “Dan verbruiken we 35.000 kubieke meter water, omgerekend is dat 35 miljoen liter water. Bij die cijfers wordt extreem duidelijk dat het nieuwe druppelsysteem, dat dus 70 procent water bespaart, vele malen beter is voor het milieu. Ik ben een biologische aspergekweker en ik vind ook dat heel belangrijk.”