Schmidt na KNVB-statement over De Penalty: 'We zijn die twee punten kwijt'

Roger Schmidt kon dinsdagmiddag in ieder geval weer lachen. Toch zaten er nog genoeg frustraties in zijn lichaam over De Strafschop. Over het statement van de KNVB dat de penalty niet gegeven had moeten worden, zei hij: “Ik vind dat de KNVB hiermee wel karakter toont."

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Tegen de aanwezige pers gaat hij door: “Maar eerlijk. Het is ook niet nieuw wat ze zeggen. Iedereen wist dit zondagavond al. Het is geen verrassing. We zijn de twee punten kwijt en die krijgen wij niet meer terug.” Na een paar dagen is Schmidt er wel heel wat rustiger onder dan direct na de wedstrijd. “Foute beslissingen horen bij het voetbal. Alleen deze fout is zo onnodig. Zeker als je kijkt naar het moment in de wedstrijd en de belangen daaromheen.”

"We willen het publiek vermaken"

Woensdag wacht voor PSV en Roger Schmidt de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De titel lijkt vergeven, maar toch wil de Duitse oefenmeester daar nog niet aan toegeven. “SC Heerenveen heeft ook nog alles om voor te spelen. Dat is geen makkelijke wedstrijd voor Ajax. Dat geldt ook voor ons, want NEC is ook geen eenvoudige tegenstander. Beide teams spelen nog voor een plek in de play-offs.” Het lijkt ijdele hoop, want normaal gesproken pakt Ajax woensdag de titel in eigen huis. Bij PSV willen ze karakter tonen na een nederlaag, zoals ze dat vaker hebben gedaan dit seizoen. “Natuurlijk is het speciaal dat ik voor de laatste keer op de bank zit. We willen het publiek vermaken en laten zien dat we karakter hebben na een teleurstelling op zondag. Ik ben en blijf hoe dan ook trots dat ik trainer ben van deze club en dit elftal.”

"De afgelopen wedstrijden waren te spannend om ze in te laten vallen"