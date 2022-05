PSV is blij dat KNVB fouten toegeeft ook al verandert er niets

PSV is blij dat de KNVB toegeeft dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük zondag in de slotfase van het uitduel met Feyenoord in de fout is gegaan. Volgens de bond had de arbiter in blessuretijd niet voor een strafschop mogen fluiten. De KNVB vindt dat de videoscheidsrechter had moeten ingrijpen en weet niet waarom Gözübüyük niet naar het tv-scherm langs het veld is gegaan om de situatie terug te kijken.

"Goed dat de KNVB beide fouten toegeeft", reageert directeur voetbalzaken John de Jong van PSV. "Hierdoor is een spannende titelstrijd in de kiem gesmoord. We betreuren nog steeds dat de scheidsrechter ons na afloop van de wedstrijd geen uitleg wilde geven over dit cruciale moment." Bal op de stip

Gözübüyük legde de bal aan het einde van de blessuretijd op de stip, nadat een schot van Jens Toornstra op de elleboog van PSV'er Mauro Júnior was beland. Cyriel Dessers schoot vanaf 11 meter de 2-2 binnen, waardoor PSV in de titelstrijd met Ajax op 4 punten van de koploper bleef staan. De uitslag verandert echter niet. De Amsterdammers kunnen daardoor woensdag het kampioenschap binnenhalen. Een thuiszege op sc Heerenveen volstaat voor een 36e landstitel. LEES OOK: KNVB: scheidsrechter de fout in met penalty voor Feyenoord tegen PSV PSV woedend na discutabele penalty: 'Het is een schande!'