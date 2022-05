KNVB: scheidsrechter de fout in met penalty voor Feyenoord tegen PSV

Serdar Gözübüyük is de fout ingegaan door zondag een penalty te geven aan Feyenoord, in de wedstrijd tegen PSV. Dat zegt de KNVB maandag. De VAR had moeten ingrijpen, stelt een woordvoerder van de voetbalbond. Maar de uitslag verandert niet en de kampioenskansen van PSV blijven dus verkeken.

Diep in blessuretijd gebeurde het: de bal ging op de stip na een vermeende handsbal van Mauro Júnior. Zelfs Dessers, die 'm voor Feyenoord onberispelijk binnenschoot, kreeg na het fluitsignaal niet over z'n lippen dat het een zuivere penalty was. Maar de goal telde wél. Direct na de strafschop was de wedstrijd afgelopen. Terwijl het Rotterdamse legioen uitzinnig op en neer sprong op de tribune, werden Schmidt en zijn mannen verscheurd door woede en ongeloof. Na het gelijkspel van Ajax eerder op de dag, zou een overwinning perfect zijn geweest. Maar dat ene fluitsignaal, dat ongetwijfeld nog de hele nacht nagalmde in de Eindhovense hoofden, veranderde alles.

"Waarom hebben we al deze middelen dan? Het is een schande!”

Op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist werd maandag het afgelopen speelweekeinde geëvalueerd. Daar werd - ongetwijfeld uitvoerig - over het moment gesproken. De conclusie laat niets aan duidelijkheid over: "Ook wij zijn van mening dat het geen penalty had moeten zijn en dat de VAR had moeten ingrijpen", laat een KNVB-woordvoerder weten. Hartstikke wrang, want veranderen doet het niets. Die ene vraag is ruim 24 uur na de pingel nog niet beantwoord. Waarom greep de VAR niet in? Maar ook niet onbelangrijk: waarom ging Gözübüyük niet naar het tv-scherm langs het veld ging om de situatie terug te kijken? De scheidsrechter zelf weigerde na afloop om opheldering te geven.

"Wat de VAR onder de streep oplevert? Bruto minder fouten, nogal wiedes, maar netto net zoveel ellende als voorheen."

PSV bleef in de titelstrijd met Ajax op 4 punten van de koploper staan na het veelbesproken gelijkspel. De Amsterdammers kunnen daardoor woensdag het kampioenschap binnenhalen. PSV-trainer Roger Schmidt was woedend na de wedstrijd. “We hebben een scheidsrechter, twee assistenten, een vierde man, een videoscheidsrechter én een assistent-videoscheidsrechter”, begon Roger Schmidt zijn betoog. “Je hebt ook alle tijd om een beslissing te nemen. Het is een beslissing die cruciaal is voor de titelrace. Maar de scheidsrechter gaat nog niet eens kijken. Waarom hebben we al deze middelen dan? Het is een schande!” Op sociale media regent het sinds zondagavond verontwaardigde reacties, niet alleen van fans maar ook van kenners. "Wat de VAR onder de streep oplevert? Bruto minder fouten, nogal wiedes, maar netto net zoveel ellende als voorheen", zegt AD-journalist Sjoerd Mossou op Twitter. NOS-voetbalcommentator en sportcolumnist Jeroen Elshoff vat het kernachtig samen: "Nooit een strafschop." Veel fans zijn juist wat minder subtiel: