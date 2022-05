Van der Poel raakt roze leiderstrui kwijt in Giro

Mathieu van der Poel is dinsdag zijn roze leiderstrui kwijtgeraakt. De Duitser Lennard Kämna heeft op de vulkaan Etna de vierde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was de eerste rit op Italiaanse bodem en ook de eerste met een beklimming van de hoogste categorie.

Ook de nummer 3 Tom Dumoulin verloor zijn plaats in de top van het algemeen klassement. Kämna, die rijdt voor Bora-hansgrohe, versloeg zijn medevluchter Juan Pedro López van Trek-Segafredo in de sprint op de flanken van de Etna. De Spanjaard werd wel de nieuwe leider.

De Giro begon vrijdag in Hongarije waar Van der Poel de leiderstrui veroverde en die de dagen erna ook behield. Maandag maakte het peloton de oversteek naar Sicilië waar ook woensdag nog een etappe wordt verreden.

Zaterdag tweede

Afgelopen zaterdag verdedigde de renner uit Hoogerheide nog met succes de roze leiderstrui in de Ronde van Italië. In de tijdrit eindigde hij als tweede op drie seconden van de Brit Simon Yates.

Van der Poel startte die zaterdag op een speciaal voor hem roze gespoten tijdritfiets en was dik tevreden dat hij de roze trui in de Giro d'Italia nog een dag langer kon dragen. "Van tevoren zou ik hiervoor hebben getekend", zei de renner van Alpecin-Fenix na zijn tweede plek. "Ik heb voor mezelf een extra dag in het roze geregeld. Daar kan ik heel blij mee zijn."

