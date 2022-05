Van der Poel behoudt roze leiderstrui in Giro na imposante tijdrit

Mathieu van der Poel heeft zaterdag met succes de roze leiderstrui in de Ronde van Italië verdedigd. In de tijdrit eindigde de renner uit Hoogerheide als tweede op drie seconden van de Brit Simon Yates. Maar die prestatie was dus goed genoeg om het algemeen klassement aan te blijven voeren.

Van der Poel startte zaterdag op een speciaal voor hem roze gespoten tijdritfiets nadat hij een dag eerder de openingsrit won. In een sprint bergop klopte hij de Eritreeër Biniam Girmay. Vandaag moest hij in Yates echter zijn meerdere erkennen. De tijdrit van ruim 9 kilometer reed hij in 11.53 minuten. De Brit won met een tijd van 11.50. De Nederlands kampioen tijdrijden, Tom Dumoulin, eindigde als derde. Hij was op zijn beurt vijf seconden trager dan Yates. Sicilië

Zondag rijdt het peloton een vlakke rit in Hongarije. Maandag vliegen de renners naar Sicilië, waar de Giro dinsdag verder gaat.