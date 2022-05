Om je poten bij af te likken, zó lekker zijn deze hondenijsjes

Om je poten bij af te likken, zó lekker! Bij de IJsvlinder in het Reeshofpark in Tilburg verkopen ze hondenijsjes in twee verschillende geuren en smaken. Met (nog meer) warm zomerweer op komst, is dat goed nieuws voor de viervoeters. Er is keuze uit een hoorntje met verkoelende leverpastei of smakelijke (ijs)salami aan een stokje. En wees er snel bij, want voor je het weet is het hondenweer.