Een ode van Tilburgers aan hun 'groene en rauwe' stad

Met een gedicht van stadsdichter Rodgairo Dalnoot, brengen verschillende Tilburgers in een video een ode aan hun stad. Daarin zijn veel herkenbare plekken te zien en zelfs in het gedicht zitten talloze verwijzingen naar Tilburg. De video krijgt veel lof op sociale media.

Als je denkt aan een mooie stad, zal Tilburg niet bij veel mensen als eerste genoemd worden. Maar stadsdichter Rodgairo Dalnoot heeft van zijn stad een prachtige dame gemaakt in zijn ode aan Tilburg.

Ticket to Tilburg is samen met Toffey verantwoordelijk voor de video. “We wilden Tilburg heel graag eerlijk laten omschrijven door de Tilburgers zelf”, legt Sanne Leenders uit van Ticket to Tilburg. Dat gebeurt aan de hand van zes thema’s: groen, rauw, open en beweging en maken en niche.

De mensen die je in de video ziet en het gedicht voordragen doen dat ook allemaal vanaf herkenbare plekken waar ze veel te vinden zijn: “Daarom zie je parkmanager Sophie Peeters in haar Spoorpark en voormalig stadsbioloog Gert Brunink in Moerenburg.”