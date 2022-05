Robby restaureerde unieke Duitse tank en laat hem weer rijden

Er zijn er maar drie in de hele wereld nog over en slechts eentje kan er rijden. En die unieke Duitse tank is komend weekend te bewoderen tijdens het evenement Militracks bij het Oorlogsmuseum in Overloon. Deze zogeheten Nashorn is opgeknapt door Robby van Sambeek uit Oploo samen met zijn vriendengroep.

Voluit heet de tank Nashorn SD KFZ 164. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er door de Duitsers ongeveer vijfhonderd van gebouwd. Drie hebben er de oorlog overleefd. “Eentje staat in Moskou in een museum en eentje in Amerika”, vertelt Robby. “En deze. Dit is de enige die rijdt.”

Eigenlijk is het geen tank, maar een tankjager. Een grote geschutskoepel ontbreekt. De bovenkant is zelfs helemaal open. “Deze is echt bedoeld om op andere tanks te jagen”, legt Robby uit. “Hij moest sneller zijn. Daarom hebben ze hem lichter gemaakt zodat hij harder kon rijden.”

Rupsbanden komen uit China

De Nashorn werd waarschijnlijk ergens bij Kaliningrad in Rusland aan stukken geschoten. De brokstukken werden opgespoord in Roemenië en Polen. Sinds 2015 zijn Robby en zijn vrienden al aan het werk om er weer een hele tank van te maken. Verschillende onderdelen moesten opnieuw gemaakt worden. Zoals de rupsbanden. “Die hebben we in China laten maken”, vertelt Robby. “Je kunt er namelijk steeds moeilijker aan komen.”

In totaal zijn ze zeker vijfduizend uur bezig geweest om de Nashorn rijdend te krijgen. “Er zit veel bloed zweet en tranen in. Wij restaureren al jaren voertuigen. Vooral Amerikaanse voertuigen, omdat de Amerikanen ons bevrijd hebben. Maar er zijn twee kanten aan het verhaal. We willen ook de andere kant aan het verhaal laten zien. We zijn op zoek gegaan naar Duitse voertuigen.”

Tank is nog steeds niet helemaal af

Komend weekend is de Nashorn rijdend te zien tijdens het evenement Militracks in het Oorlogsmuseum in Overloon. Daarna moeten de laatste dingen nog afgemaakt worden. “De bediening om het kanon te bewegen is nog niet af. We hebben nog werk aan de munitiebakken en de radiosteunen”, wijst Robby aan.

“Als hij echt af is gaan we er nog even van genieten. Dan gaan we hem verkopen om geld te verdienen voor het volgende project.” Wat zo’n tank dan moet kosten? “Dat weten we niet. Niemand heeft er ooit eentje gekocht.”