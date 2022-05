112-nieuws: brand leidt naar hennepkwekerij • geen water in deel Engelen

05.45

Een brand op een balkon van een flat aan de Plutostraat in Eindhoven heeft de politie gisteravond laat naar een hennepplantage geleid. De melding van de brand kwam om kwart over elf bij de brandweer binnen. Een omstander zag de vlammen op het balkon en belde 112.

Het ging om een kleine brand die snel onder controle was. In het appartement was niemand aanwezig. Er raakte dan ook niemand gewond. Wel stuitte de politie in het appartement op een hennepplantage. De planten werden meteen geruimd. Om hoeveel planten het ging, is niet duidelijk.