112-nieuws: fietser aangereden • brand op boot waar eerder explosie was

17.28

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn twee mensen gewond geraakt bij een mishandeling bij de Heuvel in Tilburg. Drie mannen zijn aangehouden.

De politie kreeg rond vier uur de melding dat een 22-jarige man uit Tilburg met een fles zou zijn geslagen op zijn hoofd. Eenmaal daar vonden de agenten inderdaad een gewonde man. Hij is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Een kwartier later kregen de agenten een melding van een 27-jarige gewonde man op de Burgemeester Brokxlaan. Hij was daar met twee andere mannen. De politie vermoedt dat deze man gewond is geraakt tijdens de eerdere mishandeling op de Heuvel. De 27-jarige is behandeld in het ziekenhuis en vervolgens aangehouden als verdachte van de mishandeling. Een van de mannen die bij hem was op de Burgemeester Brokxlaan is ook aangehouden. Woensdagochtend is de derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man die tijdens de vechtpartij de 27-jarige mogelijk heeft verwond.