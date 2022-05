112-nieuws: fietser aangereden in Breda • bestelbusje ramt lantaarnpaal

09.18

De ME is dinsdagavond kort uitgerukt naar het Rat Verlegh Stadion om wat onrust tussen supporters van NAC Breda en ADO Den Haag de kop in te drukken. Tijdens de wedstrijd waren er geen problemen, maar toen de supporters uit Den Haag na afloop in de bussluis waren, werd er vanalles over en weer gegooid.

De ME heeft de groepen uit elkaar gedreven en kon zo voorkomen dat er supporters over de hekken zouden klimmen. Kort daarop kon de bus met ADO-fans alsnog vertrekken. Bij de ME-actie zou een man over zijn voet zijn gereden.