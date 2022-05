Autocoureur Erik van Loon ziet nog maar 75 procent, maar rijdt wel rally's

Over tien dagen wordt in de regio Eindhoven de 57e editie van de ELE Rally gehouden. Autocoureur Erik van Loon uit Eersel doet weer mee, maar wel met beperkt zicht. Door een operatie aan de lenzen van zijn ogen ziet de Dakar-veteraan momenteel nog maar voor 75 procent. "Maar de proef bij de ELE Rally kan ik met één oog nog wel rijden", zo zegt hij.

"Ik was net na de operatie best een beetje in paniek", zegt rallyrijder Erik van Loon eerlijk. Anderhalve maand geleden werden zijn ooglenzen vervangen en het resultaat viel hem rauw op zijn dak. "Ik zag nog maar voor 20 procent en dat is schrikken. Op mijn telefoon kon ik bijvoorbeeld alleen maar zien of die aan of uit stond. Dan maak je je heel erg zorgen, ja."

Niet in de laatste plaats omdat de 53-jarige Erik van Loon een fervent rallyrijder is. Het is zijn lust zijn leven en hij reist dan ook de hele wereld af om te crossen. Met als hoogtepunt elk jaar weer de Dakar Rally. Het was dan ook eind vorig jaar dat hij er bij de sportkeuring voor de zwaarste rally ter wereld achter kwam dat zijn ogen niet meer optimaal functioneerden.

"Veraf kijken ging niet zo goed meer, dus ik moest aan een bril", zegt Van Loon. "Maar met een bril op rallyrijden in de woestijn is nog niet zo makkelijk. Met de bril onder je helm enzo. Ik heb er daarom voor gekozen om mij te laten opereren en de lenzen in mijn ogen te laten vervangen. Ik wilde van die bril af en was ervan overtuigd dat dit het beste was. Ze doen dit soort operaties namelijk honderd keer in de week."