Megaproductie 'Oorlogswinter, de Musical': 'Het is zó'n prachtig verhaal'

Vanwege corona moesten ze er twee jaar op wachten, maar nu gaat het dan echt gebeuren. Fijnaart staat dit weekend in het teken van 'Oorlogswinter, de Musical'. “Dit is zo’n prachtig verhaal, met zulke emotionele momenten”, vertelt de trotse regisseur Jan Willem van Bodegom met een brok in zijn keel.

“Ik houd het elke repetitie al niet droog dus laat staan wat de voorstelling straks op de mensen doet”, zegt Jan Willem. De musical Oorlogswinter wordt georganiseerd door muziekvereniging Oranjevaan en Stichting Cultuur Fijnaart. Het stuk is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan Terlouw uit 1972.

"De executies brengen we zo integer mogelijk."

Het spannende en aangrijpende verhaal gaat over de 15-jarige burgemeesterszoon Michiel van Beusekom, gespeeld door Lukas Broos uit Roosendaal. Zijn rustige leven verandert volledig als hij in de winter van 1944-1945 betrokken raakt bij illegale activiteiten. “Er zitten heel mooie nummers in de musical, maar ook heftige gebeurtenissen. Zoals de executie van de vader van Michiel, de notaris en de dominee. We proberen dit zo integer mogelijk te brengen.” Het openluchtspektakel wordt opgevoerd op het evenemententerrein in Fijnaart. Ruim tweehonderd mensen uit onder meer de gemeente Moerdijk werken eraan mee. Daarvan staan honderd muzikanten, zangers en acteurs vanaf vrijdag drie avonden op de planken. Iedere avond kunnen 1100 bezoekers vanaf drie overdekte tribunes de voorstelling zien.

"Een paard slaat voor de Duitsers op de vlucht."

Decorbouwers hebben de afgelopen weken keihard gewerkt om een deel van het fictieve dorp De Vlank na te bouwen. Jan Willem: “Het wordt een heel groot spektakel. We hebben oorlogsvoertuigen die op komen rijden en zelfs een paard met koets dat voor de Duitsers op de vlucht.”

Musicalregisseur Jan Willem van Bodegom (foto: Erik Peeters)

In het boek en de film stort er in het begin ook een vliegtuig neer. Ook daar hebben de musicalmakers iets voor gevonden. “Dat is iets heel spectaculairs, maar wat dat is verklap ik natuurlijk niet. Daarvoor moeten de mensen maar komen kijken.”

"Ik sta straks jankend op het podium hoor."

De regisseur is vooral trots op zijn acteurs en wil naast Lukas nog wat namen niet onbenoemd laten: Ton Santbergen uit Zevenbergen (vader van Michiel en burgemeester) , Lotte Remus uit Zevenbergen (moeder van Michiel), Marlies van Beers uit Willemstad (zus van Michiel) en Seth van der meer uit Fijnaart (broertje van Michiel). “We vormen een grote familie en vliegen elkaar na afloop van de voorstelling zeker in de armen. Het is zo ontzettend mooi dat we dit voor elkaar hebben gebracht”, vertelt Jan Willem. “Je moet me vrijdagavond zien. Dan sta ik jankend op het podium hoor.”

"Laat Oekraine nu alsjeblieft de laatste oorlog zijn."

Of Jan Terlouw ook zelf naar de musical komt kijken? Jan Willem glimlacht, maar wil er nog niet zoveel over kwijt. “We hebben wel contact met hem en hopen dat hij langskomt. Met de voorstelling proberen we zijn boek echt recht aan te doen, Het is een prachtig verhaal over de hoop op vrede. De hoop dat we ooit eens uit al die oorlogen zijn. We zitten er met Oekraïne nu weer middenin. Laat dit nu alsjeblieft de laatste zijn.” Mensen die nog een kaartje willen voor de musical moeten snel zijn, want de voorstellingen zijn bijna uitverkocht. Kaarten zijn te verkrijgen via www.oorlogswinterfijnaart.nl.