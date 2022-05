Toch geen wereldrecord: bierkrattenbrug van 40 meter stort in

Het had de grootste bierkrattenbrug ter wereld moeten zijn, woensdagmiddag in Eindhoven, maar het is niet gelukt. Met een lengte van 40 meter en precies 11.652 kratten hebben studenten van de TU/e geprobeerd het wereldrecord te verbeteren. Maar bij het weghalen van de steigers, stortte de brug - en daarmee ook de droom van de studenten - in.

Aan de brug is ruim drie weken gebouwd. "Zeven dagen per week. Ook in de weekenden en soms in de avonden", weet Naomi Vastenhout namens de KOers BierKrattenBrug-commissie. De echte voorbereiding begon al anderhalf jaar geleden. "Het is veel meer dan kratjes stapelen. Het gaat om een ingewikkelde constructie die echt berekend moet worden met computerprogramma's."

Het vorige record stamt uit 2016, en is ook in handen van de studenten van de TU/e. Dat jaar bouwden de studenten een brug van 27 meter. In totaal waren daar zevenduizend bierkratten voor nodig.

Door de jaren heen proberen studenten van de TU Eindhoven, TU Delft en TU Twente elkaar steeds weer af te troeven met pogingen het record te verbreken. Het is recent nog geprobeerd in Twente, maar ook toen is het niet gelukt om het record van 2016 te verbreken. En ook na de poging van deze woensdag blijft het record dus nog staan op de brug van 27 meter.

Het gaat overigens niet om een officiële recordpoging Guinness Book of Records. De studenten van de vorige recordpoging controleren telkens de nieuwe.