Ontwerper jurken Máxima maakt speciale rode trui voor La Vuelta

Iedere liefhebber kent de betekenis van de rode trui in het wielrennen. Het is het tricot dat de leider in de Ronde van Spanje draagt, zoals de beroemde gele dat is in de Tour de France. Tijdens de Nederlandse etappes van La Vuelta in augustus zal de aanvoerder van het klassement een speciaal rood tricot dragen dat is ontworpen door Mattijs van Bergen, die ook jurken maakt voor niemand minder dan koningin Máxima.

Donderdag was er in Breda een feestelijke aftrap en werd onder meer de speciale rode trui overhandigd aan wielericoon Joop Zoetemelk. Een bijzonder tricot dat uit de koker komt van de Bredase wethouder Daan Quaars.

Nog honderd dagen en dan begint de 77e editie van Ronde van Spanje (La Vuelta) met een ploegentijdrit in Utrecht. Op de tweede dag wordt er gestart vanuit Den Bosch en voordat de karavaan definitief naar Spanje vertrekt, is er op de derde dag de etappe Breda-Breda.

En met een wijntje in de hand kwam na afloop van het een het ander. "Ik vertelde Mattijs dat ik zijn werk wel tof vind, maar dat ik deze zomer ook iets moois in de Grote Kerk ga doen. Dat ik tijdens de La Vuelta een hoop wielrenners door de Grote Kerk heen ga jagen, als onderdeel van het parcours. Dat vond hij dan weer mooi."

"Het idee voor een speciale, Nederlandse rode trui kreeg ik in de Grote Kerk tijdens een expositie van modeontwerper Mattijs van Bergen", zo vertelt Quaars. "Hij exposeerde daar met de jurken van koningin Maxima. Nu ben ik helemaal niet zo modebewust, maar die expositie was indrukwekkend. Vooral de verhalen achter de jurken vond ik interessant. Iets dat ook geldt voor de rode truien van La Vuelta."

"Ik vroeg Mattijs of hij weleens een wielershirt had ontworpen en dat was niet het geval. Maar hij was er meteen voor te porren. Ook al moesten we er allebei een beetje voor uit onze comfortzone komen. Ik wat betreft mode en hij qua wielrennen. Maar het is gaaf geworden! In deze speciale rode trui komt Nederland terug, maar ook de startplaatsen Utrecht, Den Bosch en Breda. Ik ben er supertrots op."

"Het was best een uitdaging, want alles moest kloppen", vertelt ontwerper Mattijs van Bergen. "Het wielrennen is echt een andere wereld dan die van de jurken van Máxima. Dus ik moest echt goed nadenken wat ik er mee moest. Maar ik ben er erg tevreden mee."