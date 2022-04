Stressbestendige vrijwilligers gezocht om Vuelta in goede banen te leiden

Verkeersregelaar in actie (archieffoto).

Gemeentes in West-Brabant zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers die tijdens de Vuelta in augustus kunnen assisteren als verkeersregelaar. Onder meer in Drimmelen en Moerdijk zijn zo’n zeventig mensen nodig om de wielerronde in goede banen te leiden. Ook in Roosendaal zijn ze nog op zoek naar zo’n veertig vrijwilligers.

De ronde van Spanje komt op 21 augustus door het westen van onze provincie. De verkeersregelaars staan tijdens de Vuelta op cruciale punten zoals in gevaarlijke bochten en op vluchtheuvels. Daarnaast worden de vrijwilligers ingezet om een oogje in het zeil te houden bij wegafsluitingen. De gemeentes Moerdijk en Drimmelen hebben een advertentie geplaatst in lokale media waarin ze mensen vragen om een handje te helpen tijdens de doorkomst van de Ronde van Spanje. “Ben jij gastvrij, vriendelijk en stressbestendig? Dan ben jij de persoon voor deze plek!’, zo schrijft de gemeente Moerdijk in de oproep. In Roosendaal wordt de inzet van vrijwilligers georganiseerd door het plaatselijke Wielerplatform. Jeffrey Zwegers van het Wielerplatform Roosendaal rekent op de medewerking van de verschillende wielercomités in de gemeente.

"Extra aanmeldingen zijn zeker welkom."