Rick van den Hurk is de nieuwe technisch directeur van de honkbalbond

Rick van den Hurk uit Veldhoven is de nieuwe technisch directeur van honk- en softbalbond KNBSB. Hij wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse honkballers aller tijden. Van den Hurk heeft grootste dromen met Oranje. "Hoe gaaf en bijzonder zou het zijn om op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles een medaille te pakken."

De 36-jarige Van den Hurk stopte vorige maand pas officieel als speler. Ondanks een gebrek aan managementkennis heeft hij alle vertrouwen in zijn nieuwe rol als technisch directeur. "Het voelt als mijn missie om de kennis en ervaring die ik in mijn honkbalcarrière heb opgedaan, te delen met de nieuwe generatie talenten."

Nederlands honkbal op de kaart

De werper die 19 jaar prof was op het hoogste niveau in Amerika en daarna in Japan zegt dat hij als speler veel heeft opgestoken van diverse managementstijlen waar hij mee te maken heeft gehad. Ook heeft hij de afgelopen jaren een groot internationaal netwerk opgebouwd. "Dat moet er aan bijdragen dat het Nederlandse honkbal weer op de kaart gezet wordt."

Het Nederlands team behoort al jaren tot de top 10 van de wereld, maar in Nederland wordt er niet veel gehonkbald. "Het is mijn doel om meer kinderen aan het honkballen te krijgen."

Rick van de Hurk speelde in de Amerikaanse MLB voor de Florida Marlins, Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates. Ook speelde hij jaren in Zuid-Korea en Japan, twee landen waar honkbal een grote sport is. In totaal werd hij acht keer landskampioen.

LEES OOK: R ick van den Hurk stopt met honkbalcarrière: 'Kennis delen lijkt me leuk'