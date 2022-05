Het familiebos van Maria en Alexandra werd 'weggeboord' door een kever

Het is er gortdroog. De zon staat genadeloos aan de hemel en de droge takken kraken onder de voeten. Ooit was het perceel in Lierop een donker, mysterieus dennenbos. Totdat de letterzetter, een piepklein kevertje, erin waaide. Binnen de kortste keren veranderde het bos van de familie van Alexandra Crouwers in een kale vlakte.

“Dit was echt een familiebos, het is gekocht door mijn opa”, zegt Alexandra. “We gingen er picknicken en hout sprokkelen. Het was een enorme schok om het bos zo te verliezen.” Alexandra Crouwers is kunstenares. Ze promoveerde aan de KU in Leuven en heeft van het bos haar kunstproject gemaakt. Woensdagmiddag presenteerde ze het aan haar eigen familie.

"Het geluid ging door merg en been."

De familie rouwde enorm om het verlies van het hectare grote bos. “Het was toch een thuisplekje. De bosbouwer zei dat alle besmette bomen verloren waren”, zegt Maria Aarts, de moeder van Alexandra en eigenaresse van het perceel. “Ik ben gaan kijken toen hij bezig was met het omzagen van de bomen. Dat ging met een enorme machine. Het geluid ging door merg en been. Het was net of de bomen huilden.” De rouwgevoelens en onrust wil Alexandra vangen met haar kunstproject. Naast het kale veld met de dode bomen staat nu een informatiebord. “Het heet met een moeilijk woord eco anxiety”, zegt Alexandra. “De gevoelens en de rouw die je voelt als er delen van de natuur verloren gaan.” De letterzetter is volgens Staatsbosbeheer nog steeds een flinke zorg. Het bos van Maria en Alexandra werd in 2019 weggeboord. Ook andere bossen werden een prooi. De kever profiteert van klimaatverandering. Door de droogte raken dennenbomen verzwakt en kan het kevertje keihard toeslaan.

"We wachten af wat de natuur voor ons in petto heeft."

De kever legt eitjes in de boom. De larven werken zich naar buiten en boren kunstzinnig uitziende gangetjes. “Eigenlijk is het best mooi om te zien, die patronen. Daar komt de naam letterzetter ook vandaan”, zegt Alexandra. “Maar de sapstroom van de boom wordt doorbroken. En dan is het afgelopen met die boom. Er valt niets aan te doen.”

De letterzetter laat kunstzinnige vormpjes achter (foto: Alice van der Plas)

De familie blijft gewoon eigenaar van het perceel. De natuur mag haar gang weer gaan. “Ik vind het wel mooi om te zien dat ook het groen weer komt”, zegt Maria. “We wachten gewoon af wat de natuur voor ons in petto heeft.” Eigenlijk moet de familie binnen drie jaar dat een bos is ontworteld weer aanplanten. “Maar ik denk dat als je het met rust laat en het zichzelf laat regelen, dat je dan een beter bos krijgt. Beter dan dat je in het wilde weg bomen begint te planten”, zegt Alexandra.