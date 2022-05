Jongerenwerker Rino Driessen laat zich niet afschepen door gemeente Breda

Rino Driessen gokt erop dat hij met jongerenopvang Ariba langer mag blijven zitten in Bavel. Dat is de voorlopige uitkomst van het hoger beroep dat woensdag in Den Bosch diende. De gemeente Breda wil dat de jongerenwerker de huidige locatie zo snel mogelijk verlaat, maar deed hem tijdens de zitting toch nog een voorstel om iets langer te blijven. Dat aanbod sloeg Driessen af: "Ik heb een goed gevoel over een besluit van de rechter en laat me niet afschepen."

Ronald Strater Geschreven door

De onenigheid tussen Breda en Rino Driessen is een langslepende kwestie geworden. De selfmade jongerenwerker huurt de locatie aan de Woestenbergseweg al jaren van de gemeente Breda en volgens hem is ooit beloofd dat hij mag blijven zitten tot er een definitief ontwikkelingsplan voor het gebied is. De gemeente bestrijdt dat, vindt de woning onveilig en zegde per vorig jaar mei de huur op. Driessen won echter zijn aangespannen rechtszaak en mocht voorlopig blijven zitten. Iets wat hij nog steeds wil. De rechter moet daarom opnieuw beslissen, want Breda ging in hoger beroep. Maar de gemeente probeerde het geschil vorige week eerst op een elegantere manier op te lossen. Een voorstel om zijn verblijf te verlengen tot 1 augustus werd door Rino echter als een fooi bestempeld en rap naar de prullenbak verwezen.

"Ik heb er een goed gevoel over dat ik langer mag blijven van de rechter."

Tijdens de zitting van het hoger beroep probeerde de gemeente Breda het woensdag nogmaals met een aangepast voorstel. Rino en zijn opvang voor jongeren met een licht verstandelijke handicap hoefden nu pas in maart 2023 het veld te ruimen. Opnieuw weigerde Driessen stellig, daarmee vertrouwend op het oordeel van de rechtbank. "Ik laat me niet afschepen," zo verklaart hij zijn keuze. "Ik heb er een goed gevoel over dat ik langer mag blijven van de rechter. Zeker ook omdat mijn buurman, die boer is, de komende vijf jaar nog wel mag blijven huren. Waarom kan ik dan niet blijven? Ik weet dat ik ooit een keer weg moet, maar tot die tijd blijf ik strijden. "

"Het is raar dat de gemeente Breda vluchtelingen in een onveilig pand wil laten wonen."