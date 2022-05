Zeldzaam inkijkje in dierproeflab: ‘Het moet gebeuren, dus doe ik het’

Omdat het zo gevoelig ligt én er fanatieke tegenstanders zijn, zitten de luiken bij dierproeflaboratorium Charles River in Den Bosch normaal gesproken potdicht. Maar nu het bedrijf wil uitbreiden, mogen politici, buurbewoners en een paar journalisten wel een keer binnenkijken. Een inkijkje in een verborgen wereld.

De deuren zijn dan bij hoge uitzondering een keer open, dat betekent niet dat alles mag. Sterker nog: foto’s en filmopnames zijn ook nu ten strengste verboden. Dat is een harde eis van klanten van het bedrijf, legt directeur Erik Baltussen uit: “Omdat we vertrouwelijk met hun uitvindingen moeten omgaan. Maar we vinden het wel jammer, dat we daardoor niet meer openheid kunnen geven”. Wél krijgen we een rondleiding in het laboratorium voor grote dieren: honden, katten en varkens. Daarnaast zijn er laboratoria voor konijnen en ratten en muizen. Medewerker Merel vertelt enthousiast over haar werk in het dierproeflaboratorium. Negen jaar werkt ze voor Charles River. Ze is dierenverzorger en trainer ‘met een passie voor dieren’, vertelt ze. Ook Merel mag niet op de foto. En graag alleen met voornaam, om gedoe met al te fanatieke dierenactivisten te voorkomen.

“Het zijn vriendjes voor me.”

Allereerst laat ze de ruimte voor de katten zien: om en nabij 24 vierkante meter groot, met links en rechts hokken. Tien mannetjes en tien vrouwtjes leven er, met namen als Wolfje, Elena en Manfred. “De verzorgers geven ze namen, het zijn vriendjes voor me”, zegt Merel. Ze lopen vrij in de ruimte rond. Voordat we binnen mogen, stopt Merel ze in hun hokken. Ze zijn proefdier om medicijnen voor katten te ontwikkelen. De katten die blijven leven, worden geadopteerd. Merel heeft er zelf ook één: “Hij heette Peter, maar ik heb hem Finn genoemd. De eerste weken waren vreemd voor hem, want hij was niet gewend aan bijvoorbeeld een raam of het geluid van de stofzuiger.” In het laboratorium zijn 17 van dit soort ruimtes, met elk ongeveer 16 dieren erin. Merel laat het verblijf van de minivarkens zien. Omdat het sociale dieren zijn, zitten ze altijd met meerdere in een kooi. De varkens worden vooral gebruikt voor het testen van geneeskundige zalf, omdat de varkenshuid vergelijkbaar is met die van de mens. Er wordt vooral getest op bijwerkingen. Merel: “En als een dier ziek wordt, stopt het onderzoek.” Daarna door naar het verblijf van de honden. Zestien beagles beginnen enthousiast te springen als we binnenkomen. Ook de honden hebben namen, vertelt Merel: “Dat is Lola."

Sommige dieren 'eindigen terminaal'.