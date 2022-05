RKC dankzij winst op Heracles zeker van nog een jaar Eredivisie

RKC Waalwijk speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg van Joseph Oosting won woensdagavond met 2-0 van Heracles Almelo. Dankzij gunstige uitslagen op andere velden konden de Waalwijkers, één duel voor het einde van het seizoen, een groot feest bouwen.

RKC leek twee weken geleden tegen FC Groningen (3-1) al zo goed als veilig te zijn. Maar onder meer door het late puntverlies tegen Cambuur (1-1) werd het toch weer billenknijpen voor de Waalwijkers. Voorafgaand aan de voorlaatste speelronde stonden ze slechts drie punten boven de degradatiestreep.

Tegen Heracles moest er dus gewonnen worden. De Almeloërs stonden maar twee puntjes boven RKC, maar na het eerste kwartier leek dat verschil in punten groter. De thuisploeg mocht doelman Etienne Vaessen namelijk bedanken dat het nog geen 0-1 stond. De keeper maakte meerdere Heracles-kansen onschadelijk.

Kippenvel om eerbetoon RKDVC'ers

Ongetwijfeld het mooiste moment van de wedstrijd vond al plaats in de achttiende minuut. Duizenden supporters stonden op en schenen met hun telefoon als eerbetoon aan Matt en Pepijn. De twee spelers van amateurclub RKDVC kwamen zaterdag om het leven bij een ongeluk. Supporters van RKC én Heracles zorgden voor kippenvel en maakten voetbal voor heel even bijzaak.

En alsof het zo moest zijn, bracht Michael Kramer RKC aan de leiding terwijl op de tribunes ‘You’ll Never Walk Alone’ klonk. Richard van der Venne legde de bal breed op de clubtopscorer, die voor een leeg doel zijn elfde treffer van het seizoen binnenschoot.

De timing van het doelpunt kon niet beter. RKC behield de voorsprong tot aan de rust en na de pauze kreeg de ploeg van Joseph Oosting meteen een kans op de 2-0. Eerst via Vurnon Anita en kort daarna via Melle Meulensteen. Laatstgenoemde zag zijn kopbal fenomenaal gekeerd worden door Heracles-keeper Koen Bucker.

Wereldgoal helpt RKC aan 2-0

In de tweede helft drong RKC aan en zocht het verwoed naar nog een treffer. Na een uur kregen de Waalwijkers die beloning. Finn Stokkers kopte de bal door naar de inlopende Van der Venne, waarna de middenvelder de bal werkelijk schitterend in de verre hoek kopte. De 2-0 leidde tot uitzinnige vreugde in het Mandemakers Stadion.

De vreugde werd groter en groter. Door, voor RKC, gunstige uitslagen van concurrenten Sparta, Willem II en Fortuna kwam directe handhaving steeds dichterbij. Op het veld kwamen de Waalwijkers nauwelijks in de problemen.

Handhaving officieel

Toen na 93 minuten het eindsignaal klonk, barstte het feest los in Waalwijk. Door de winst komt RKC op 35 punten en klom het zelfs over Heracles op de ranglijst. Sparta won van PEC Zwolle en staat op drie punten van RKC, maar omdat de Rotterdammers hun laatste wedstrijd tegen Heracles spelen, kan Sparta niet meer over RKC heen op de ranglijst.

Hierdoor verzekerde de ploeg van Joseph Oosting zich dus van nog een jaar Eredivisie-voetbal. Een topprestatie voor de Waalwijkse club. Vuurwerk buiten het stadion maakte het feest compleet.

