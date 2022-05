'Regen aan lichtjes' voor omgekomen Matt en Pepijn bij RKC Waalwijk

De jonge voetballers Matt en Pepijn, spelers van het 15e team van RKDVC Drunen, worden woensdagavond herdacht tijdens de wedstrijd van RKC tegen Heracles. Zij kwamen zaterdag bij een ongeluk om het leven. Matt en Pepijn worden in minuut 18 herdacht met een ‘regen aan zaklampjes’, gevolgd door een applaus en het zingen van het lied You’ll never walk Alone. Dat hebben de supportersvereniging RKCNu, ouders en teamgenoten van de jongens georganiseerd.

Rob Bartol Geschreven door

Flynn van Mook, teamgenoot van Matt en Pepijn, is één van de teamgenoten die betrokken is bij het eerbetoon van woensdagavond bij RKC. “In ons team zitten ook een paar fanatieke RKC-fans en het idee voor een eerbetoon is heel spontaan ontstaan. Naast het schijnen met de lichtjes van onze telefoons zullen we ook een spandoek onthullen”, vertelt Flynn. “Daarop staat: Rust zacht Matt en Pepijn." De voorzitter van RKDVC Drunen, Hans Brokx, vertelt dat er bij de eigen club van de jongens ook nog een eerbetoon wordt georganiseerd. “Het team en daarmee de hele vereniging, herdenken op 22 mei Matt en Pepijn met een eigen wedstrijd. Het team van Matt en Pepijn speelt dan een wedstrijd tegen een ander speciaal samengesteld team.”

“Het team zal spelen in speciaal ontworpen shirts”, vertelt hij verder. “Het wordt een herdenkingswedstrijd waarbij we alle (senioren)teams hebben opgeroepen om als toeschouwer te komen kijken. De eerste indrukken zijn dat het enorm druk gaat worden. Het moet een eerbetoon worden aan de jongens.” Het condoleance register op de website van de voetbalclub telt inmiddels meer dan zevenhonderd berichten. Ook heeft de club, in overleg, de rouwkaarten van de jongens online gezet. “De uitvaart van Pepijn is vrijdag in Breda”, aldus Brokx. “Een dag later nemen ouders, familie, vrienden en teamleden afscheid van Matt. Zijn afscheidsdienst wordt gehouden in de aula van crematorium Vlijmen-Nieuwkuijk.”

Namens het 15e team van RKDVC heeft Flynn van Mook een indrukwekkend eerbetoon geschreven over het overlijden van de teamgenoten Matt en Pepijn. "Af en toe konden ze ook heel irritant zijn. Maar altijd op zo'n manier dat je uiteindelijk toch moest lachen. De meest aparte stickers op WhatsApp, de meest irritante grapjes in de kleedkamer en de meest absurde acties op feestjes. Je kon het aan de jongens wel overlaten", zo schrijft hij. "Daarboven zijn ze twee sfeermakers rijker, hier vullen we de grote achtergelaten leegtes met de manier van leven die ze jarenlang op ons hebben overgebracht. Matt en Pep. Jullie zitten voor altijd in ons hart.”